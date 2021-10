VfR Neuburg gibt Sieg aus der Hand

Lilaweiße kassieren gegen Mering kurz vor Schluss in Überzahl den Ausgleich zum 1:1. Trainer Alexander Egen will auf der Leistung in Hälfte zwei aufbauen

Der VfR Neuburg bleibt in der Landesliga Südwest auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Gegen den SV Mering lagen die Lilaweißen zwar in Führung und spielten in Überzahl, mussten sich am Ende jedoch mit einem 1:1 begnügen.

„Es waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten“, fasste VfR-Trainer Alexander Egen, der im Vorfeld die Einstellung einiger Spieler kritisiert hatte, das Spiel zusammen. „In der ersten Hälfte konnten wir froh sein, nicht hinten zu liegen.“ Nach dem Wechsel hätte sein Team die erhoffte Reaktion gezeigt, war besser im Spiel und hätte durchaus gewinnen können.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste aus Mering, als Manuel Salzmann den Ball aus kurzer Distanz über das Tor schoss (4.). Fabian Scharbatke hätte den VfR in Führung bringen können, verfehlte das Tor aber knapp (16.). Der Rest der ersten Halbzeit gehörte den Gästen. Salzmann war nahe an einem Treffer, visierte jedoch mit seinem Freistoß die Latte an (23.). Wenig später war Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic, der erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder statt Philipp Mayr im Tor stand, gefordert. Der Keeper parierte zunächst einen Freistoß von Mateusz Fitas (28.) und war dann zur Stelle, als Manuel Utz allein vor ihm auftauchte (32.). Damit ging es mit einem aus Neuburger Sicht schmeichelhaften 0:0 in die Kabinen.

Die Gastgeber kamen besser aus der Pause und kamen selbst zu Gelegenheiten. Nach einer Flanke von Scharbatke kam Julian Mayr frei zum Kopfball, verfehlte das Gehäuse aber knapp (55.). Mayr kam nach einer Hereingabe von Michael Belousow danach erneut zum Abschluss, war aber erneut nicht erfolgreich (61.). Auf der Gegenseite musste Jozinovic eingreifen, der einen Freistoß von Fitas abwehrte (72.). Als danach Merings Jeto Abazi nach wiederholtem Foul die Gelb-Rote Karte sah (74.), durften die Lilaweißen die Schlussphase in Überzahl bestreiten.

Scharbatke bringt VfR Neuburg in Führung

Zunächst sah es danach aus, als könnten sie diese ausnutzen. Der eingewechselte Ray Bishop konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Scharbatke zum 1:0 (78.). Doch wie bereits in der Vorwoche beim 1:2 in Bad Heilbrunn gelang es dem VfR nicht, die numerische Überlegenheit zu nutzen. „Wir hatten nach der Führung die Partie eigentlich gut im Griff und viel Ballbesitz“, sagte Egen. „Doch leider machen wir an der Seite ein dummes Foul und bekommen nach einem Freistoß den Ausgleich.“ Giulio de Sousa staubte letztlich nach einem Pfostenschuss von Burhan Bytyqi zum 1:1 ab. Danach gelang es den Lilaweißen nicht, sich in der Schlussphase Chancen zu erspielen.

Für den VfR Neuburg geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Kellerduell beim SC Olching weiter. Egen ist zuversichtlich: „Auf unserer Leistung in der zweiten Halbzeit gegen einen starken Gegner aus Mering können wir aufbauen.“ (mit sb)

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir, Eberwein, Scharbatke (88. Makalic), von Swiontek, Habermeyer, Woudstra (64. Klink), Edenhofer (64. Bishop), Mayr (90.+2 Bader), M. Belousow, Düzgün (84. Sobiepanski)