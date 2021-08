Landesliga Südwest

VfR Neuburg im Wechselbad der Gefühle

Legten am Mittwoch gegen den FC Memmingen 2 eine tolle Aufholjagd hin: Sebastian Rutkowski (rechts) und der VfR Neuburg.

Plus Das Heimspiel gegen den FC Memmingen 2 glich aus Sicht des VfR Neuburg dem bisherigen Saisonverlauf. Am Samstag zu Gast beim FC Kempten.

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Elias Tiedeken am Mittwoch die Landesliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und der zweiten Garnitur des FC Memmingen nach exakt 94 Minuten mit einem resoluten Schlusspfiff beendete, gab es für Philipp Mayr kein Halten mehr. Der stimmgewaltige Schlussmann der Lilaweißen, der zuvor schon seine Vorderleute immer wieder angetrieben hatte, umarmte und schüttelte so ziemlich jeden, der sich ihm gerade in den Weg stellte. „Jaaa, wir haben das Ding noch gedreht“, brüllte Mayr immer und immer wieder, während auch seine Teamkollegen mit der Abendsonne um die Wette strahlten.

