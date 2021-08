Landesliga Südwest

vor 17 Min.

VfR Neuburg und FC Ehekirchen sind auswärts gefordert

Muss sich strecken: Yannick Woudstra und der VfR Neuburg sind am heutigen Mittwoch bei Aufstiegsanwärter 1. FC Sonthofen zu Gast.

Plus Während der FC Ehekirchen (beim SV Mering) beklagt, dass Fußball nicht immer fair ist, hadert der VfR Neuburg (in Sonthofen) über eine weite Fahrt unter der Woche.

Von Benjamin Sigmund

In der Landesliga Südwest steht am Mittwoch die nächste „englische Woche“ auf dem Programm. Der FC Ehekirchen ist um 18.30 Uhr beim SV Mering zu Gast, der VfR Neuburg tritt um 19 Uhr beim 1. FC Sonthofen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen