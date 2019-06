vor 20 Min.

Landesligisten bringen sich in Schwung

Während Aufsteiger FC Ehekirchen am Samstag gegen den VfB Eichstätt II testet, bekommt es der VfR Neuburg zur gleichen Zeit mit dem Bayernligisten FC Pipinsried zu tun. Auch Drittligist FC Ingolstadt ist im Einsatz

Von Dirk Sing

Während die Fußballer aus den „unteren Ligen“ immer noch die Sommerpause in vollen Zügen genießen, fließt bei den Landesliga-Akteuren des FC Ehekirchen und VfR Neuburg bereits seit rund zwei Wochen der Schweiß in Strömen.

„Meine Jungs sind in den letzten Einheiten viel gelaufen. Aber gerade zu Beginn einer Vorbereitung ist das völlig normal“, sagt Ehekirchens neuer Trainer Gerhard Hildmann. Neben zahlreichen Übungseinheiten stand am vergangenen Wochenende beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen (1:3) auch der erste Test auf dem Programm. Und das Gesamtfazit von Hildmann fiel dabei überaus positiv aus. „Was ich in den ersten beiden Wochen von der Mannschaft gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen“, meint der FCE-Coach und fügt hinzu: „Nicht nur von der menschlichen Seite ist das alles top. Auch sportlich gesehen haben wir viele gute und junge Akteure, die mich positiv überrascht haben, im Team.“ Lediglich die etwas geringe Kadergröße von 17 Feldspielern und zwei Torhütern bereitet dem erfahrenen Trainer doch etwas Kopfzerbrechen. „Wenn keine Verletzungen oder Sperren dazukommen, kann das natürlich schon reichen“, so Hildmann. Aus diesem Grund halte man weiterhin „die Augen und Ohren offen, ob wir vielleicht doch noch einen Spieler finden, der zu uns passt und die Truppe verstärkt“. Was dieses Unterfangen jedoch nicht wirklich erleichtern dürfte, sei die Tatsache, „dass wir kein Geld bezahlen. Wenn, dann müsste es ein Spieler sein, der einfach Bock darauf hat, in der Landesliga zu spielen und sich dort zu beweisen. Sollte es am Ende jedoch nicht klappen, hätte ich damit auch kein Problem“.

Trotz der Tatsache, dass sich derzeit der eine oder andere Akteur noch im Urlaub befindet und daher bei der Testpartie in Schwabmünchen nur elf Kicker aus der „Ersten“ zur Verfügung standen (hinzu kamen noch zwei Auswechselspieler aus der „Zweiten“), zeigte sich Hildmann mit der Darbietung seiner Mannen durchaus zufrieden. „Im Vergleich zur vergangenen Saison habe ich im spielerischen Bereich zunächst eigentlich überhaupt keine Veränderungen vorgenommen. Erst in der Halbzeit wurden dann zwei, drei Dinge angesprochen und ein bisschen umgestellt, die ich künftig von den Jungs sehen möchte, weil sie eben auch in der Landesliga wichtig sein werden“, berichtet Hildmann und nennt in erster Linie „ein gewisses Positionsspiel sowie die Art und Weise, wie wir mehr Tempo in unsere Aktionen bekommen.“ Einen weiteren Schritt in diese Richtung erhofft sich der 53-Jährige in der heutigen Vorbereitungspartie gegen die zweite Garnitur des VfB Eichstätt, die um 17 Uhr in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena angepfiffen wird.

Richtig ernst für den FC Ehekirchen wird es freilich erst am 13. Juli, wenn es in der Landesliga Südwest erstmals um Punkte geht. Und der Saisonauftakt mit der „Englischen Woche“ gegen den FC Memmingen II, 1. FC Sonthofen und VfR Neuburg hat es gleich einmal in sich. „Mit Memmingen als ersten Gegner kann ich eigentlich ganz gut leben. Es ist zwar eine gute und vor allem junge Truppe, die jedoch aufgrund der vielen Personalwechsel sicherlich noch nicht richtig eingespielt sein dürfte“, meint Hildmann, ehe anschließend mit dem Bayernliga-Absteiger aus Sonthofen sowie dem Mitfavoriten und Lokalrivalen VfR Neuburg „zwei ordentliche Kaliber auf uns warten“.

Apropos VfR Neuburg: Die Lilaweißen haben bereits zwei Testspiele in den Knochen. Nach dem 2:2-Remis am Sonntag gegen die gemischte Mannschaft des TSV Rain, folgte am Mittwoch beim Bayernligisten TSV Nördlingen ein 4:4-Schützenfest. Bereits heute (17 Uhr) wartet in der Sparkassen-Arena mit dem Bayernliga-Titelfavoriten FC Pipinsried der nächste Hochkaräter. Das für Sonntag (16 Uhr) angesetzte Match gegen den Aufsteiger TSV Jetzendorf wurde indes abgesagt, da beide Teams bekanntlich in der Landesliga Südwest aufeinandertreffen werden.

Ebenfalls am heutigen Samstag (14 Uhr) ist Drittligist FC Ingolstadt im Einsatz. Die Truppe des neuen Coaches Jeff Saibene bekommt es auf dem „Trainingsplatz 4“ des Audi-Sportparks mit 1860 Rosenheim zu tun. Der Eintritt ist frei.

