Gelungener Neustart

27 Läufer bei Parkrun in Ingolstadt. Erste Veranstaltung nach langer Pause

Ingolstadt Hochzufrieden zeigten sich die Organisatoren des Parkruns in Ingolstadt mit dem Re-Start am vergangenen Wochenende. Insgesamt 27 Läufer hatten sich versammelt, um fünf Kilometer auf einem ausgeschilderten Parcours über drei Runden im Luitpoldpark zu absolvieren.

Es zählt laut Gesamtleiter Philipp Brenner nicht unbedingt die Schnelligkeit des Einzelnen, sondern „dass nicht nur der Wettkampf, sondern vor allem die gemeinsame Aktivität im Vordergrund steht“. So sind nicht nur die „eingefleischten“ Läufer anzutreffen, sondern auch Genussjogger, Gelegenheitsläufer und Sportler aus anderen Sportarten.

Erfunden wurde der Parkrun vor 17 Jahren in London, in Deutschland ist eine Teilnahme in mittlerweile 40 Städten möglich. Die Streckenlänge ist mit fünf Kilometern überall gleich und somit von jedem zu bewältigen. Zu beachten ist allerdings, dass eine Zeitnahme nur mit einem Barcode möglich ist. Dafür muss sich jeder einmal unter www.parkrun.com.de/register mit seinen Daten registrieren, den erzeugten Barcode ausdrucken und dann immer zum Lauf mitbringen.

Im Mai 2019 startete der Parkrun in Ingolstadt, er wurde jedoch bereits im März 2020 durch die Pandemie ausgebremst und jetzt nach rund eineinhalb Jahren wieder erfolgreich gestartet. Start und Ziel ist im Oval des Luitpoldparks (unweit der Südrampe der Glacis-Brücke).

27 Sportler von Schülerinnen der JW10 bis hin zu Senioren der Altersklasse 65 kamen bei zwar nassen Bedingungen in den Luitpoldpark. Darunter waren 15 Erstläufer und es wurden drei persönliche Bestzeiten (PB) erzielt. Der Ingolstädter Mike Dean gewann die vermessenen fünf Kilometer mit einer PB von 19.35 Minuten vor Benjamin Schütze (22.05 Minuten) und Jürgen Lippert (24.32 Minuten). Bei den Frauen drückte Marlies Hofmann (PB, 22.07 Minuten) gehörig auf das Tempo. Für Beate Meilinger (23.29 Minuten) und Iris Bischoff (PB, 24.31 Minuten) blieben die Ränge zwei und drei. Auf Gesamtplatz neun (1. M60) kam der TSV-Läufer Anton Lautner in 26.50 Minuten.

Philipp Brenner würde sich freuen, wenn am kommenden Samstag die Läufer wieder zahlreich erscheinen würden. Wer helfen möchte, der kann sich per E-Mail bei luitpold@parkrun.com melden, denn das Event wird ausschließlich von freiwilligen Helfern organisiert.

auf www.parkrun.com.de/luitpold.