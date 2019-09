vor 6 Min.

Laura Ammler wird deutsche Vizemeisterin

Eichenlaub Unterstall feiert seine 15-jährige Schützin

Von Marlene Guppenberger

Der Schützenverein Eichenlaub Unterstall feiert seine deutsche Vizemeisterin Laura Ammler. Die 15-jährige Schülerin konnte sich bei der deutschen Meisterschaft zwei Medaillen sichern.

Auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück trat sie in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung Jugend weiblich an. Unter 100 Teilnehmern konnte sich die Schülerin mit 592 Ringen den zweiten Platz sichern. Damit aber noch nicht genug. Auch am zweiten Wettkampftag ging die junge Erfolgsschützin erneut auf Medaillenjagd. In der Disziplin Luftgewehr Jugend weiblich erzielte Laura Ammler 398 Ringe und somit 414,0 Ringe auf Zehntelwertung. Damit erhielt sie die Bronzemedaille. Die Erst- und Zweitplatzierte erzielten zwar nur 397 Ringe, lagen bei der Zehntelwertung allerdings vor Laura Ammler.

Der Schützenverein Eichenlaub Unterstall gratulierte zu diesem einmaligen Erfolg in der Vereinsgeschichte. Viel Trainingsfleiß, Ehrgeiz und Disziplin, aber auch Talent gehörten dazu, um ein solches Spitzenergebnis zu erzielen. Trainer Jürgen Breit ist sich sicher: „Sie wird ihre Medaillensammlung mit der bisher fehlenden Goldmedaille in Zukunft noch vervollständigen.“

Themen Folgen