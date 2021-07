Gold und Silber für TSV-Nachwuchs

Liah-Soline Gerich, Katharina Firl und Anton Baar überzeugen

Auf diesen Moment haben die jungen Nachwuchssportler des TSV 1862 Neuburg lange gewartet. Nach der monatelangen Zwangspause durch Covid-19 wurden in Erding für den Nachwuchs Oberbayerische Meisterschaften veranstaltet. Die Nachwuchsläufer des TSV Neuburg hatten in der kurzen Zeit, in der Training wieder gestattet war, sich gut darauf vorbereitet. Mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen kehrte man überaus erfolgreich in die Heimat zurück.

Trotz Handicap erlief sich Liah-Soline Gerich (Schülerinnen W14) im achtköpfigen Feld den Oberbayernmeistertitel über ihre Lieblingsstrecke 800 Meter. Für die zwei Stadionrunden blieb die Uhr für sie nach 2.18,39 Minuten stehen. Beim Wettkampf musste die Neuburgerin eine Armschiene tragen, da aufgrund eines Sturzes im Training die Speiche angebrochen war.

Silber erkämpften sich in der gleichen Klasse Anton Baar über 800 Meter in 2.28,50 Minuten und in der Jugend U18 Katharina Firl über 400 Meter in 61,59 Sekunden. Neben den Athleten zeigte sich auf Übungsleiter Michael Tragl hochzufrieden über das Abschneiden seiner Schützlinge.