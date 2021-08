Leichtathletik

vor 46 Min.

Hermann Schottnar: „Die Vorfreude auf den Sommerlauf ist riesengroß“

Auf die Plätze, fertig – los: Auch der Leichtathletik-Nachwuchs kommt am Samstag beim Sommerlauf des TSV Neuburg mit Start und Ziel auf dem Sportplatz im Englischen Garten voll auf seine Kosten.

Plus Am Samstag findet im Englischen Garten der Sommerlauf des TSV Neuburg statt. Abteilungsleiter Hermann Schottnar erklärt, wie sich ein solches Lauf-Event in Corona-Zeiten verändert hat.

Von Dirk Sing

Mit dem Sommerlauf am Samstag (7. August) meldet sich die Leichtathletik-Abteilung des TSV Neuburg nach der Corona-Pause „offiziell“ auf der Wettkampf-Bühne zurück. Wir haben uns mit Abteilungsleiter Hermann Schottnar über das bevorstehende Event unterhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen