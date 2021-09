Liah-Soline Gerich macht das Triple perfekt

14-jährige Sportlerin wird über 800 Meter bei der oberbayerischen und süddeutschen auch bayerische Meisterin

Den oberbayerischen und süddeutschen Titel über 800 Meter hatte Liah-Soline Gerich schon in den vergangenen Wochen geholt. Es fehlte noch ein Erfolg bei der bayerischen Meisterschaft, die in Hösbach bei Aschaffenburg stattfand. Dann hieß es, „aller guten Dinge sind drei!“ Und sie hat das Vertrauen ihres Trainers Michael Tragl voll erfüllt.

Bei der Süddeutschen in Frankfurt gab es bei ihrem Sieg noch eine knifflige Situation, denn sie war im Läuferfeld lange eingekeilt und konnte sich erst nach der letzten Kurve lösen. „Dieses sollte bei der Bayerischen vermieden werden“, so ihr Trainer. Er gab ihr den entscheidenden Tipp, wissend, dass die 14-Jährige einen fulminanten Endspurt hat. Im Training wurde das auch geübt. Gleich beim Start der zwei Stadionrunden übernahm Liah-Soline Gerich die Spitze im zwölfköpfigen Feld und gab diese in Folge nicht mehr ab. Trainer Tragl hatte sich nach dem Start auf seinen gewohnten Beobachtungsplatz begeben, 200 Meter vor der Ziellinie. „Da stehe ich immer, kann den Sportlern noch Anweisungen geben und nehme auch die Zeit“. Bei Liah-Soline Gerich an der Spitze reichten zwei Wörter: „Los. Endspurt“. Ein Trainerkollege wunderte sich darüber, denn „sie hat ja noch eine halbe Bahn“. Aber Tragl kennt sie gut und gab als knappe Antwort: „Sie kann das!“ Im Ziel hatte Liah-Soline einen deutlichen Vorsprung von fast drei Sekunden auf die Zweite Theresia Schmid aus Erding. Die Freude über den bayerischen Titel war umso größer, da ihr Ergebnis von 2.17,59 Minuten eine neue persönliche Bestzeit darstellt.

Für Liah-Soline Gerich ist damit die Bahnsaison fast zu Ende, aber sie hat durch ihre Spitzenleistungen noch eine Einladung zu einem Ländervergleichskampf bekommen. Außerdem hat ihr Trainer zwei Crossläufe auf dem Plan und wird daher das Training in den nächsten Wochen auf Ausdauer umstellen.