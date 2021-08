Neuburger Sommerlauf: Beste Laune trotz Regen

Auch Regenschauer können die Laune der rund 240 Athletinnen und Athleten beim Sommerlauf des TSV Neuburg im Englischen Garten nicht verderben. Abteilungsleiter Hermann Schottnar freut sich besonders über die vielen teilnehmenden Kinder

Als Hermann Schottnar das Teilnehmerfeld des Hauptlaufes um Punkt 18.30 Uhr mit einem lauten Startschuss auf die 7,7 Kilometer lange Strecke durch den Englischen Garten schickte, öffnete der Himmel endgültig seine Schleusen. Irgendwie war das Wetter sinnbildlich für den bisherigen Sommer 2021 und damit auch den TSV-Sommerlauf. Ihre gute Laune ließen sich der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Neuburg und die insgesamt rund 240 Athletinnen und Athleten (inklusive Nachwuchs) am Samstagnachmittag allerdings nicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Nach schier unzähligen Monaten der (sportlichen) Entbehrung aufgrund der Corona-Krise beziehungsweise den staatlich verordneten Lockdowns waren die Lauf-Enthusiasten sichtlich froh, ihrem Lieblingshobby endlich auch unter Wettkampf-Bedingungen nachgehen zu können.

„Die Durchführung dieser Veranstaltung ist ein weiterer wichtiger Schritt zurück in die Normalität“, sagte der TSV-Vorsitzende Udo Kotzur, der es sich freilich nicht nehmen ließ, an diesem Sommerlauf „seiner“ Leichtathleten teilzunehmen. „Als der Termin festand, stand für mich sofort fest, dass ich dabei sein werde“, so Kotzur, der unmittelbar vor und nach dem Start ausnahmslos in glückliche und zufriedene Gesichter blickte. „Die Menschen sehnen sich und lechzen nach solchen Events. Daher freue ich mich sehr, dass sich Hermann Schottnar und sein Team entschieden haben, diesen Lauf auszurichten und durchzuführen. Dafür gebührt ihnen ein großes Kompliment und Dankeschön.“

War beim Sommerlauf ebenfalls dabei: TSV-Vorsitzender Udo Kotzur. Foto: Daniel Worsch

Dass Kotzur mit seiner Einschätzung goldrichtig lag, zeigte sich unter anderem beim Blick auf die Meldeliste der ganz jungen Sportler. „Bei unseren Frühjahrsläufen hatten wir bislang durchschnittlich 25 Bambini am Start. Diesmal waren es sogar sage und schreibe 37, die sich an unserem Sommerlauf beteiligt haben – und das freut mich natürlich riesig“, meinte Schottnar und ergänzte: „Gerade die Kinder mussten bislang während der Corona-Pandemie am meisten zurückstecken. Um so schöner ist es, dass wir ihnen jetzt wieder derartige Sport-Veranstaltungen anbieten können.“

Hatten sichtlich ihren Spaß: Die „Kleinsten“ absolvierten beim Schnupperlauf mit vollem Einsatz eine 400-Meter-Stadionrunde. Foto: Daniel Worsch

Um den vorgegebenen Hygienevorschriften gerecht zu werden, hatten die Organisatoren die Starts der jeweiligen Läufe zeitlich gestreckt. Während die Altersklasse U8 um 17 Uhr ihre 400-Meter-Stadionrunde unter den lautstarken Anfeuerungsrufen ihrer Eltern und Trainer absolvierten, war die U10 (800 Meter) eine halbe Stunde später dran. Um 18 Uhr ging es dann für die Youngster der Altersklassen U12, U14 und U16 auf die 1700 Meter-Strecke, ehe 30 Minuten danach schließlich noch der Hauptlauf (7,7 Kilometer) auf der TSV-Anlage im Englischen Garten gestartet wurde. Nach zwei Runden außerhalb des Stadions – unter anderem entlang der Donau – kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (klatschnass) zur Überquerung der Ziellinie wieder auf die Laufbahn zurück.

Die ersten drei „Finisher“: (Von links) Florian Koch (DRC Ingolstadt), Magdalena Reichhold (TSV Wolnzach) und der Aichacher Michael Sassnink. Foto: Daniel Worsch

Während bei den Herren der Aichacher Michael Sassnink in 26:36.75 Minuten triumphierte, konnte sich bei den Damen Magdalena Reichhold (TSV Wolnzach/26:50.19) über den Gesamtsieg freuen. Für das erfolgreiche Duo ist Neuburg ohnehin ein „gutes Pflaster“: Sassnink hatte bereits 2019 beim Frühjahreswaldlauf die Nase vorne, Reichhold im Jahr 2017. Nicht nur deshalb gab es unmittelbar nach ihrem Erfolg ein dickes Lob für den Veranstalter. „Die Stimmung war wieder super. Zudem fand ich es richtig klasse, dass der TSV Neuburg diesen Lauf trotz der Tatsache, dass die bisherige Strecke gesperrt war, durchgezogen hat“, so Reichhold. Auch die Alternativroute fand bei den Läuferinnen und Läufern Gefallen. „Die erste Runde war top, während es auf der zweiten durch den starken Regen etwas rutschiger geworden ist. Aber das war definitiv kein Problem und hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht“, resümierte Sassnink.

TSV-Abteilungsleiter und Starter: Hermann Schottnar. Foto: Daniel Worsch

Dementsprechend fiel auch das Gesamtfazit Schottnars, nachdem der letzte Läufer seine 7,7 Kilometer tapfer beendet hatte, ausnahmslos positiv aus. „Zum einen können wir mit der Teilnehmerzahl absolut zufrieden sein. Zum anderen hat sich gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch unter Corona-Bedingungen einen solchen Lauf zu organisieren“, meinte der TSV-Leichtathletikchef, der gleichzeitig noch einen Blick in die (nahe) Zukunft warf. „Jetzt hoffen wir, dass der Silvesterlauf in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Sollte es jedoch erneut Corona-Auflagen geben, würden wir uns selbstverständlich daran halten. Diesbezüglich war der Sommerlauf ein perfekter und erfolgreicher Test.“