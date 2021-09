Neuer Gewinner

Vereinsmeisterschaft TSV Neuburg im 5000 Meter-Lauf ausgetragen. Kai Golowko und Carolin Schloderer siegen

Kai Golowko und Carolin Schloderer sind die diesjährigen Vereinsmeister des TSV Neuburg über 5000 Meter. Eine gute Beteiligung verzeichneten die Leichtathleten für ihre zum zwölften Mal durchgeführten Vereinsmeisterschaften. Nicht nur Leichtathleten traten zum Rennen auf der Tartanbahn im Englischen Garten an, sondern es waren alle Mitglieder aus der großen TSV-Familie eingeladen.

Nachdem Seriensieger Bastian Glockshuber verhindert war, holte sich Kai Golowko die Vereinsmeisterschaft in 19.45 Minuten. Dominik Appe konnte gut 3000 Meter lang das hohe Tempo mitgehen, musste dann aber den Sieger ziehen lassen. Er er holte sich Rang zwei in 19.58 Minuten vor Tom Berg (20.40 Minuten).

Bei den Frauen ging der Sieg deutlich an Carolin Schloderer in 20.43 Minuten. Petra Mayr (22.28 Minuten) und Olga Reimer (22.47 Minuten) ergänzten das Siegerpodest. Die Zeitnehmer des Sportabzeichenteams mit Hermann Schottnar und Trainer Siegfried Stachel lobten die guten Ergebnisse und waren glücklich, die Meisterschaften trotz der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Regeln durchführen zu können, auch wenn der Berlin Marathon und die Triathlonveranstaltung in Ingolstadt einige Läufer von der Vereinsmeisterschaft abgehalten habe.

5000 m, Frauen WHK 1. Carolin Schloderer 20.43; W40 1. Olga Reimer 22.47; W55 1. Petra Mayr 22.28.

5000 m, Männer, M40 1. Kai Golowko 19.45; 2. Dominik Appe 19.58; M50 1. Jörg Werner 22.19; M55 1. Tom Berg 20.40; 2. Dietmar Schläfer 21.54; M60 1. Anton Lautner 22.16; 2. Gerhard Wesp 25.08; 3. Wendelin Degmayr 25.36.