vor 3 Min.

Leistungssteigerung wird nicht belohnt

Herren des TSV Neuburg zeigen sich im Heimspiel gegen den VSC Donauwörth II stark verbessert. Warum es am Ende dennoch eine 77:89-Niederlage setzt

Trotz einer deutlichen Steigerung besonders in den ersten beiden Vierteln konnten sich die Baskets aus Neuburg gegen den VSC Donauwörth II nicht behaupten und unterlagen mit 77:89.

Nach der klaren Niederlage im ersten Saisonspiel gegen den TSV Nördlingen III (53:106) versuchten die Neuburger nun gegen Donauwörth, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Auch wenn das erste Viertel mit 17:21 für die Gäste ausging, war den Zuschauern klar: Hier tritt mental eine ganz andere Mannschaft als in der vergangenen Woche auf. Besonders Thomas Slowik tat sich in der Anfangsphase als treffsicherer Schütze von der Drei-Punkte-Linie hervor. Aber auch der Rest des Teams zeigte sich besonders im Angriff aggressiv, wobei vor allem Einzelleistungen zu Korberfolgen führten. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die TSV-Korbjäger sogar noch einmal, sicherten sich zahlreiche Offensiv-Rebounds und gingen letztlich mit einer 43:37-Führung in die Pause.

Dass die Donauwörther dennoch nicht zu unterschätzen sind, sollte sich nach Wiederbeginn zeigen. Der TSV wollte mit einer harten Verteidigung seinen Gegner weiter unter Druck setzen. Doch die Gäste hatten darauf die richtige Antwort parat und überrumpelten die Einheimischen ein ums andere Mal. Als dann auch noch in der Offensive die Treffer-Quote einbrach, wendete sich das Blatt innerhalb von zehn Minuten. Somit ging Donauwörth mit einer 64:55-Führung ins Schlussviertel. Dort versuchten die Hausherren nochmals alles, um dem Match noch eine Wende zu geben. Doch in der Offensive wurde zu wenig getroffen, während man dem Gegner unter dem eigenen Korb zu viele Rebounds schenkte. Letztlich stand eine 77:89-Niederlage auf der Anzeigetafel. Trotz aller Enttäuschung sollte den TSV-Baskets die deutliche Leistungssteigerung Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben. (tsv)

TSV Neuburg: Thomas Slowik (29 Punkte), Merlin Zierer (12), Valentin Bergbauer (11), Viktor Wiedemann (9), Johannes Ried (7), Christian Eschner (6), Philipp Meier (2), Florian Henle (1), Johann Leidl, Christoph Graef

