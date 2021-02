24.02.2021

Liga gibt weiteren Modus bekannt

In der DEL geht es ab 22. März mit den Duellen „Süd gegen Nord“ weiter

Die Deutsche Eishockey-Liga hat nun auch den zweiten Teil der Saison 2020/2021 veröffentlicht. An 14 Spieltagen treffen die sieben Teams aus der Süd-Gruppe auf die sieben Mannschaften aus der Nord-Gruppe.

Nach der Gruppenphase wird es in den Play-offs im Modus „Best of three“ um den Titel geben. Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich dabei für das Viertelfinale (ab 20. April). Dieses wird dabei noch gruppenintern gespielt. In dem Halbfinale geht es dann „über Kreuz“. (nr)

ERCI-Spielplan im Überblick

Montag, 22. März, 20.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Krefeld Pinguine

Mittwoch, 24. März, 18.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Freitag, 26. März, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt

Sonntag, 28. März, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg

Mittwoch, 31. März, 18.30 Uhr: Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt

Donnerstag, 1. April, 19.30 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt

Sonntag, 4. April, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters

Montag, 5. April, 18.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG

Mittwoch, 7. April, 18.30 Uhr: Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt

Samstag, 10. April, 17.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie

Montag, 12. April, 18.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – ERC Ingolstadt

Dienstag, 13. April, 20.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – ERC Ingolstadt

Freitag, 16. April, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 18. April, 14.30 Uhr: Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt

