Lilaweiße verlieren Spiel und Kapitän

VfR Neuburg ist beim Spitzenreiter TSV Landsberg absolut chancenlos und unterliegt mit 1:4. Besonders bitter: Neben dem verletzten Stürmer Marco Friedl droht auch Sebastian Habermeyer ein längerer Ausfall

Nichts zu holen gab es für den Fußball-Landesligisten VfR Neuburg beim souveränen Spitzenreiter und Meisterschaftsfavoriten TSV Landsberg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einer frühen Führung nach Wiederbeginn, mussten sich die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Zu allem Überfluss kassierte Kapitän Sebastian Habermeyer in der Nachspielzeit nach einem Gerangel auch noch die Rote Karte.

In der ersten Hälfte konnten die Lilaweißen noch halbwegs mithalten. Bereits in der ersten Minute kamen die Hausherren zu ihrer ersten Möglichkeit. Einen Kopfball von Martin Hennebach konnte VfR-Schlussmann Dominik Jozinovic jedoch parieren. Erneut war es Hennebach, der nur kurze Zeit später frei vor dem Neuburger Kasten auftauchte, dabei allerdings drüber zielte. Auch seine dritte Gelegenheit konnte Hennebach nicht im VfR-Gehäuse unterbringen. In der 27. Minute kämpfte sich Landsbergs auffälligster Akteur durch den gegnerischen Strafraum. Aber seinen Schuss parierte der beste Neuburger, Dominik Jozinovic, sicher. Viel hätte nicht gefehlt und die Krzyzanowski-Truppe wäre auf der anderen Seite mit ihrer ersten und zugleich einzigen Möglichkeit in Führung gegangen. Doch Marco Friedl scheiterte an TSV-Keeper Patrick Rösch. Somit ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Unmittelbar nach Wiederbeginn gingen die Gäste dann tatsächlich in Front. Sebastian Habermeyer flankte nach innen, wo Jonas Meichelböck den Ball unglücklich ins eigene Tor köpfte (48.). Dieser knappe Vorsprung hielt jedoch nicht lange. Bereits in der 59. Minute fiel der 1:1- Ausgleich für die Landsberger. Sebastian Bonfert kam im VfR-Strafraum zum Schuss. Über den „Umweg“ Innenpfosten fand das Spielgerät den Weg ins Neuburger Netz. Von diesem Schock erholten sich die Lilaweißen nicht mehr. Nur eine Zeigerumdrehung später war diese Begegnung dann endgültig gedreht. Nach einem Fehlpass eines Gäste-Akteurs kam Hennebach an den Ball und überlupfte Jozinovic gekonnt. Doch damit nicht genug. In der 63. Minute erhöhten die Einheimischen sogar auf 3:1. Andreas Fülla nutzte dabei eine Unachtsamkeit der VfR-Hintermannschaft eiskalt aus.

Von den Neuburgern war in der zweiten Hälfte nichts mehr zu sehen. In der 79. Minute verletzte sich dann auch noch Marco Friedl und musste ausgewechselt werden. Die endgültige Entscheidung folgte schließlich in der 84. Minute: Nach einem krassen Abwehrfehler war es Jonas Meichelböck, der seinen Fehler aus der 48. Minute, als er ins eigene Gehäuse traf, wieder gutmachte. Die „Krönung“ aus Sicht des VfR Neuburg war letztlich die Rote Karte für Spielführer Sebastian Habermeyer nach einem Gerangel in der Nachspielzeit. (heiß)

TSV Landsberg: Rösch, Bonfert, Anzenhofer, Danke, Hennebach (79. Holzmann), Siegwart, Gutia (75. Birkner), Storhas, Meichelböck, Göttle, Fülla (79. Neuhaus).

Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Schröder, Bader (46. Schittler), Denz, Riedelsheimer, Klink, Meisinger, Golling (46. Schittler), Habermeyer, Friedl (79. Osmani).

