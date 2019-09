21:41 Uhr

Lilaweißes Wechselbad der Gefühle

Freude und Enttäuschung nach dem Remis gegen Jetzendorf. Heute in Geretsried soll wieder ein „Dreier“ her

Von Dirk Sing

Es war ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle, dass die Akteure und Verantwortlichen des VfR Neuburg am vergangenen Wochenende in der heimischen Sparkassen-Arena erlebten. Im Duell mit dem TSV Jetzendorf schien bereits alles auf einen dreifachen Punktgewinn hinauszulaufen, als Niko Schröttle nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn eine scheinbar beruhigende 2:0-Führung für die Lilaweißen herausschoss. Doch weit gefehlt!

Bis zur 81. Minute hatte der freche Aufsteiger – vor allem durch individuelle Fehler der Hausherren – die Partie komplett gedreht (3:2) und steuerte seinerseits auf einen dreifachen Punktgewinn zu. Aber nur zwei Zeigerumdrehungen später machte Rainer Meisinger mit seinem Treffer den 3:3-Endstand perfekt und sorgte dafür, dass der Tabellenzweite am Ende nicht gänzlich mit leeren Händen dastand.

„Nach der Partie haben wir uns sicherlich sehr geärgert, dass wir nach dem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung nicht als Sieger vom Platz gegangen sind“, resümierte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski, der gleichzeitig jedoch auch die andere Seite der Medaille sah: „Wenn man kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 2:3 bekommt, musst du als Mannschaft nach einem derartigen Spielverlauf erst einmal wieder zurückkommen. Und genau das haben die Jungs mit dem unmittelbar darauf erzielten Ausgleich in beeindruckender Art und Weise auch gemacht.“ Letztlich seien die „beiden verschenken Zähler“ jedoch „kein Beinbruch. Vielmehr gilt es für uns, auch aus dieser Begegnung zu lernen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen“.

Was der 43-Jährige dabei in erster Linie von seinen Schützlingen verlangt? „Nun, wir haben in den zurückliegenden Partien zu viele individuelle Fehler gemacht, die prompt bestraft wurden.“ Eine alleinige Schuldzuweisung an bestimmte Akteure wollte Krzyzanowski aber nicht machen: „Jedem Gegentor ging letztlich eine Aneinanderreihung von mehreren Fehlern voraus. Diese müssen wir künftig minimieren beziehungsweise vermeiden. Dann werden wir auch künftig solche Begegnungen wieder gewinnen.“ Wie das funktioniert, haben die Lilaweißen ohnehin auch im bisherigen Saisonverlauf schon zu Genüge bewiesen. Nicht nur, dass man mittlerweile seit acht (!) Partien ungeschlagen ist. Auch konnte man sechs von bislang neun Saisonspielen zu seinen Gunsten entscheiden und musste dabei erst eine Niederlage (2:4 gegen Garmisch-Partenkirchen) hinnehmen.

„Keine Frage, wir wollen diese tolle Serie natürlich weiter ausbauen“, sagt Krzyzanowski – wohlwissend, dass auf seine Truppe am heutigen Samstag (15 Uhr) beim TuS Geretesried durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe wartet. Der Kontrahent absolviert aktuell seine fünfte Spielzeit in der Landesliga und rangiert im Klassement auf einem guten achten Platz. „Ein Augenmerk müssen wir sicherlich auch auf deren Stürmer Srdan Ivkovic legen, der bereits sieben Treffer erzielt hat“, so der VfR-Coach. Dessen Devise ist allerdings klar: „Wir wollen in Geretsried eine gute Leistung abliefern und uns für die beiden vergebenen Punkte zuletzt gegen den TSV Jetzendorf entsprechend rehabilitieren.“

Neben den beiden langzeitverletzten Sebastian Habermeyer und Michael Denz muss Krzyzanowski nun auch noch auf seinen Mittelfeld-Abräumer Matthias Riedelsheimer verzichten, der sich bereits im Match gegen Kempten einen Bänderanriss im Sprunggelenk zugezogen hat und ebenfalls mehrere Wochen ausfallen wird. Seinen Platz wird Neuzugang Maximilian Eberwein übernehmen, der nach achtwöchiger Verletzungspause sein Comeback in der Startformation geben wird. (Kleine) Fragezeichen stehen zudem noch hinter dem Einsatz der angeschlagenen Fabian Heckel, Fabian Scharbatke und Abdel Abou-Khalil.

