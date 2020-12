vor 17 Min.

Lisa Königsbauer: Über Liebe zum Wasser und besondere Erinnerungen

Wurde erneut in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen: Lisa Königsbauer tritt außerdem für die Donaunixen des TSV Neuburg an.

Plus Lisa Königsbauer wurde erneut für die Nationalmannschaft im Synchronschwimmen nominiert. Welcher Wettkampf speziell war, warum Training wichtig ist und sie gerne in einer Mannschaft schwimmt.

Von Von benjamin sigmund

Kürzlich wurde Lisa Königsbauer erneut in den Bundeskader berufen. Die Synchronschwimmerin aus Neuburg ist im Nationalteam schon ein „alter Hase“ und blickt auf zahlreiche internationale Wettkämpfe zurück. In der Serie NR-Sportskanone stellen wir die 22-Jährige, die auch für die Donaunixen des TSV Neuburg aktiv ist, auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Sommer oder Winter

Lisa Königsbauer: „Der Sommer liegt bei mir vorn. Die Sonne scheint, es ist wärmer und man kann draußen einfach viel mehr machen.“

Fernsehen oder Lesen

Königsbauer: „Lesen mag ich nicht wirklich (lacht). Daher wähle ich Fernsehen. Gerne schaue ich Serien, auf eine spezielle kann ich mich aber nicht festlegen.“

Kaffee oder Tee

Königsbauer: „Ich trinke seit knapp einem Jahr keinen Kaffee mehr. Daher favorisiere ich Tee. Vor allem mag ich Früchtetee. Insgesamt gibt es viele verschiedene Geschmacksrichtungen, was für Abwechslung sorgt.“

Plätzchen oder Stollen

Königsbauer: „Ich habe gerade erst wieder selber Plätzchen gebacken, weshalb sie bei mir vorne liegen. Dabei bevorzuge ich keine spezielle Sorte, sondern backe viele verschiedene.“

Langschläfer oder Frühaufsteher

Königsbauer: „Ich bin grundsätzlich ein Frühaufsteher. Zum einen wegen der Arbeit, weil ich früh raus muss. Aber auch ansonsten schlafe ich nicht lange, weil man so den Tag besser nutzen kann.“

Strand oder Berge

Königsbauer: „Der Strand. Ganz einfach, weil Wasser da ist (schmunzelt). Ich finde das Meer allgemein sehr schön und tauche gerne.“

Training oder Wettkampf

Königsbauer: „Letztendlich trainiert man, um für den Wettkampf fit zu sein und dort etwas zeigen zu können. Das eine geht also ohne das andere nicht. Bei einem Wettkampf herrscht zwar eine gewisse Drucksituation und danach fällt eine gewisse Last von einem ab. Dennoch macht es großen Spaß, einen Wettkampf zu schwimmen. Natürlich auch deshalb, weil man hart dafür trainiert hat.“

Schlager oder Klassik

Königsbauer: „Wenn ich privat Musik höre, ist eigentlich alles dabei. Beim Synchronschwimmen kommt es bei der Musikauswahl auf das Thema unseres Auftritts an. Danach richten wir unsere Auswahl.“

Freibad oder Hallenbad

Königsbauer: „Ich trainiere lieber im Hallenbad. Dort bieten sich mehr Trainingsmöglichkeiten, gerade zeitlich. Wenn wir im Sommer draußen trainieren, sind wir abhängig vom Wetter. Es kann schönes Wetter sein, aber auch kalt und unangenehm.“

Glasgow oder Budapest

Königsbauer: „Die Wettbewerbe in beiden Städten waren sehr wichtig für mich und sind eine schöne Erinnerung. Budapest liegt vorne, weil es eine Weltmeisterschaft war, an der ich 2017 mit der Nationalmannschaft teilgenommen habe. Es waren viele Zuschauer vor Ort, die Stimmung war super. Bei der Europameisterschaft in Glasgow 2018 haben wir mit der Nationalmannschaft erstmals die 80-Punkte-Marke geknackt, was auch ein tolles Erlebnis war.“

Freie Kür oder Technische Kür

Königsbauer: „Schwierig, weil ich beides gerne schwimme. Bei der technischen Kür sind einige Elemente, die vorkommen müssen, vorgegeben. Die freie Kür ist in der Gestaltung komplett frei und daher in der Vorbereitung aufwendiger. Mir gefällt, wie gesagt, beides sehr gut.“

Mannschaft oder Einzel

Königsbauer: „Ich bin ein Teamschwimmer, wähle daher die Mannschaft. Es ist schön, etwas in einer Gemeinschaft zu erreichen. Ich schwimme meist in der Gruppe mit acht Leuten. Solo trete ich ohnehin nicht an, lediglich im Duett schwimme ich auch noch.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen