Liv Baacke überzeugt bei „Bayerischer“ Lokalsport

Bahnradsport: Neuburgerin holt

Bereits zum wiederholten Male hat die RSG Augsburg die bayrischen Meisterschaft im Bahnradsport ausgerichtet. Das wettersichere Velodrom beherbergt die einzige nutzbare Holzbahn in Bayern, für schnelle Runden und eine garantierte Durchführung der Meisterschaft führt an Augsburg also kein Weg vorbei. Gesucht wurden die bayrischen Meister in den Altersklassen U15 bis Senioren, Sportler im Alter von zwölf bis 44 Jahren gingen an den Start. Eine starke Leistung bot dabei die 14-jährige Neuburgerin Liv Baacke, die für den Augsburger Verein startet.

Während für die Kleinsten nur der Kombinationswettbewerb Omnium ausgetragen wurde, ging es in allen Altersklassen ab der U17 sowohl um den Titel im Omnium als auch in der Einerverfolgung. Besonders hervorzuheben sind Liv Baacke (U15w, RSG Augsburg), Hanna Dopjans (U17w, RSV Irschenberg) und Yannick Mayer (Elite m, Veloclub Ratisbona). Sie konnten jeweils alle Einzeldisziplinen des Omniums für sich entscheiden und sicherten sich den Titel des Landesmeisters mit Maximalpunktzahl. Die bayrischen Sportler wissen nun, wo sie sich im Hinblick auf den Formaufbau zur deutschen Meisterschaft befinden. Die Landesmeisterschaft war ein wichtiger Gratmesser für die Mitte Juli stattfindende deutsche Meisterschaft. (nr)

