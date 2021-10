Luftgewehr

Den Heimwettkampf vor Augen

Eichenlaub Unterstall empfängt am Sonntag in der 2. Bundesliga Mertingen und Kempten. Was Sportlicher Leiter Jürgen Breit erwartet, welches Saisonziel er ausgegeben hat und wofür er kein Verständnis zeigt

Von Benjamin Sigmund

Eichenlaub Unterstall ist mit zwei Siegen in die neue Saison der 2. Bundesliga-Luftgewehr gestartet. Am Sonntag steht der erste Heimwettkampf der Saison an. Die NR hat sich im Vorfeld mit dem Sportlichen Leiter Jürgen Breit unterhalten. Jürgen Breit, am ersten Wettkampftag gelangen Eichenlaub Unterstall zwei Siege. Damit werden Sie sicherlich zufrieden sein... Zufrieden bin ich natürlich. Aber unsere Gegner waren zwei Aufsteiger. Wir sind längere Zeit in der Liga dabei und haben eine erfahrene Mannschaft. Ohne überheblich klingen zu wollen, ist es mein Bestreben, einen Aufsteiger zu besiegen. Gegen Obing haben wir uns auch souverän durchgesetzt, gegen Fürth war es spannend bis zum Schluss. Wie lautet das Saisonziel von Eichenlaub Unterstall? Nach der langen Corona-Pause lässt sich der Leistungsstand der anderen Mannschaft kaum einschätzen. Mit Absteiger Petersaurach ist ein übermächtiges Team in der Liga. Für uns gilt zunächst, nicht abzusteigen. Ich würde gerne unter den besten vier Mannschaften landen. Das sollte möglich sein, wenn unsere Schützen ihre Qualität abrufen. Sie haben die Corona-Pause bereits angesprochen. Welche Auswirkungen hatte die lange Zwangspause für die Schützen? Bei unseren Schützen gibt es keine Auswirkungen. Wir haben nach dem langen Lockdown schnell wieder begonnen zu schießen, weil wir regelmäßig Tests durchgeführt haben und trainieren konnten. Wie es bei anderen Mannschaften aussieht, kann ich aus der Ferne nicht einschätzen. Gab es vor der Saison Veränderungen in der Unterstaller Mannschaft? Andrea Nieberle ist nach Fürth gewechselt. Aber wir haben gute Nachwuchsschützen in unseren Reihen. Laura Ammler, die aus Unterstall kommt und zweifache bayerische Meisterin und deutsche Vizemeisterin ist, ist in die erste Mannschaft aufgerückt. Ihre Schwester Christina fällt derzeit leider mit einem gebrochenen Fuß aus. Damit haben wir nun mit den beiden und Katharina Hörmann drei einheimische Schützinnen in der Mannschaft. Von auswärts haben wir niemanden dazugeholt. Nun steht der Heimwettkampf mit Partien gegen Kempten und Mertingen an. Was sind Ihre Erwartungen? Gegen Bundesligaabsteiger Kempten wird es eine ganz enge Kiste. Die Mannschaften sind ausgeglichen, die Tagesform wird entscheiden. Mertingen ist ein Aufsteiger, der schlecht in die Saison gestartet ist. Ich rechne mit einem Sieg, weil wir auf den einzelnen Positionen besser besetzt sind. Im Gegensatz zu den unteren Ligen gibt es in der 2. Bundesliga keine Fernwettkämpfe... Das stimmt. Auch in der Bayernliga, vielen Bezirken und anderen Gauen nicht. Bei uns wurde leider für Fernwettkämpfe gestimmt. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich schieße in einer unterklassigen Mannschaft mit Schülern zusammen. Sie wollen gerne vor Ort gegen ihre Gegner schießen. Die Begründung anderer Vereine, das Risiko sei zu groß, kann ich nicht verstehen. Viele Schützen sind geimpft, man könnte Tests durchführen. Kommen wir zurück zum Heimwettkampf. Sind Zuschauer zugelassen? Theoretisch in unbegrenzter Anzahl. Aber unser Schießstand ist klein und wir stellen wegen der Auflagen und dem Lüftungsproblem nur zwölf Stühle auf. Die sollten auch reichen. Dazu haben wir oben in unserer Pizzeria eine Großleinwand, wo sich die Ergebnisse live verfolgen lassen. 11 Uhr Unterstall – Kempten 12.30 Uhr Mertingen – Plattling 14.45 Uhr Kempten – Plattling 16.15 Unterstall – Mertingen

