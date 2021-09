Der Unterstaller Roland Obermaier holt eine unerwartete Medaille

Plus Der Unterstaller Roland Obermaier holt bei der deutschen Meisterschaft Bronze. Warum er sich zwar über den Erfolg freut, für ihn aber sogar noch mehr möglich gewesen wäre.

So richtig wusste Roland Obermaier nicht um seine Gefühlswelt. Zum einen stand da der dritte Platz bei der deutschen Meisterschaft in München-Hochbrück mit dem Luftgewehr. Sicherlich ein riesiger Erfolg, aber der 54-jährige Unterstaller wusste auch, dass für ihn einiges mehr möglich gewesen wäre.