Sieg für Eichenlaub

Unterstall besiegt in der 2. Bundesliga den SV Plattling mit 4:1

Unterstall Der vierte Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd mit dem Luftgewehr wurde in Unterstall ausgetragen und war somit ein Heimspiel für die erste Mannschaft der Eichenlaub-Schützen. Sie gingen dabei gegen den SV Plattling an den Start und gewannen mit 4:1.

An Position eins erzielte Marie-Theres Auer 391 Ringe und holte einen Punkt für den SV Unterstall. Marc Zellinger verfehlte den Zähler nur knapp mit 392:393 Ringen. Dominik Bergmann trat an Position drei an und sicherte sich mit 391 Ringen den Punkt im Direktvergleich. Laura Ammler an Position vier schoss 394 Ringe und konnte ebenfalls einen Punkt für Unterstall holen. Katharina Hörmann erzielte ein Ergebnis von 389 Ringen und konnte sich damit gegen ihren Gegner durchsetzen. Mit einem starken Gesamtergebnis von 1957:1910 Ringen und 4:1 Punkten beenden die Eichenlaub-Schützen den kurzen Wettkampftag mit einem Sieg und liegen damit nun in der Tabelle auf Platz acht. Falls die Corona-Bedingungen es zulassen, findet der nächste Wettkampftag am 5. Dezember in Titting statt. (gup)