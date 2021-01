vor 49 Min.

Marco Friedl wird Co-Trainer beim SV Echsheim

Willkommen beim SV Echsheim-Reicherstein: Abteilungsleiter Maximilian Hertl (links) und der künftige Co-Trainer Marco Friedl (rechts), derzeit noch in Diensten des VfR Neuburg.

Angreifer des Landesligisten VfR Neuburg wechselt zur Saison 2021/2022 als spielender Assistenz-Coach zum Kreisklassisten. Dort wird er Alexander Gerbl ablösen, der den Verein verlassen wird.

Auch beim Fußball-Kreisklassisten SV Echsheim-Reicherstein ruht derzeit aufgrund des Lockdowns das Vereinsleben. Das hinderte die Abteilungsleitung um den neuen ersten Spartenchef Maximilian Hertl aber nicht, am zukünftigen Kader der ersten Mannschaft zu arbeiten.

Der Wechsel von Florian Wenger vom Landesligisten FC Ehekirchen aus der Landesliga steht schon länger fest. Er wird – wie bereits berichtet – quasi ab sofort zur Verfügung stehen und somit den SVE im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga Ost unterstützen.

In der Planung für die neue Saison 2021/2022 konnte man nun auch den vollständigen Trainerstab vorzeitig benennen. Tobias Luderschmid wird seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen und als Trainer der ersten Mannschaft agieren. Dessen Bruder Martin leitet weiterhin die Geschicke der „Zweiten“. Mit Christian Stegmair wird auch den Torhütern ihr gewohnter Coach zur Verfügung stehen. Neu besetzt wird die Position des spielenden Co-Trainers. Hier wird sich Alexander Gerbl, der seine zweite Saison in Echsheim aber noch zu Ende spielen wir, verabschieden. Auf ihn folgen wird Marco Friedl. Der 30-Jährige spielt aktuell seine zweite Saison beim VfR Neuburg in der Landesliga und war zuvor mehrere Jahre beim TSV Rain aktiv.

In Echsheim stellt man aktuell die beste Abwehr der Kreisklasse. Gerade in der Offensive gibt es allerdings noch Verbesserungspotenzial, welches man ab sofort durch Wenger und zur neuen Saison durch Friedl abrufen möchte. Friedl war in Rain bereits aktiver Spieler unter Trainer Tobias Luderschmid. Nun wird er ihm als Assistent zur Seite stehen und soll helfen, dessen Spielidee auf dem Feld umzusetzen.

Rückblickend verliert man mit Alexander Gerbl einen starken Innenverteidiger, der sich durch seine Kopfballstärke regelmäßig in die Torjägerliste eintragen konnte. Nach seiner ersten Trainerstation wird er sich voraussichtlich einem anderen Verein in ähnlicher Funktion anschließen. (nr)

