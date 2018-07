22:16 Uhr

Athleten des DRC Neuburg präsentieren sich bei der Main-Spessart-Regatta überaus erfolgshungrig. Neben Anni Scheuermeyer und Valentina Rohleder kann sich auch Simon Hoiß besonders in Szene setzen

Von Monika Sandner

Das Wasser des Mains brodelte unter den Aktiven aus 17 Kanuvereinen Süddeutschlands. Die Main-Spessart-Regatta bot ein straffes Programm über die Sprint-, Kurz- und Langstrecken. Bei deutlich abgekühlten Lufttemperaturen, aber besten Wettkampf-Voraussetzungen, waren die Neuburger Kanuten auf ihre Rennen fokussiert, schafften viele Endlauf-Teilnahmen und sammelten Medaillen am laufenden Band.

Gewohnt stark konnten Anni Scheuermeyer und Valentina Rohleder an ihre Erfolge des Vorjahres anknüpfen und die starken Gegnerinnen aus Mainz-Mombach und Schierstein in Schach halten. Mit dynamischen Starts in den Vor- und Endläufen der Kajak-Zweier über 200 und 500 Meter fuhren sie souveräne Siege nach Hause, obwohl sie heuer dem jüngeren Jahrgang der Schülerinnen A angehören. Auch die beiden Kajak-Vierer gingen an das Neuburger Team. Liv Baacke und Katharina Degmayr, die sich durch ihren Trainingsfleiß in diesem Jahr an das Erfolgs-Duo Scheuermeyer/Rohleder heranpirschen konnten, ergänzten das Boot. Im K2 über 200 Meter erkämpften Baacke/Degmayr die Bronzemedaille.

Im Kajak-Einer trumpften die jungen Damen ebenfalls auf. Scheuermeyer fuhr über jede Distanz aufs Siegerpodest. Sie glänzte mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille. Rohleder holte im K1 zweimal Bronze, Baacke Silber und Bronze sowie Degmayr Silber. Letztere steuerte zudem die Jugend-Zweier über 200 und 500 Meter mit Lisa Brand auf Platz zwei und drei.

Simon Hoiß konnte sich in Langenprozelten besonders in Szene setzen. Mit Siegen im K1 über 500 und 5000 Meter beherrschte er die Konkurrenz der männlichen Jugend. Auch im K2 und K4 der RG Bayern durfte das Kanu-Talent dreimal über Gold und einmal über Bronze jubeln. Bei den männlichen Schülern A überzeugte Thomas Albrecht mit der Silbermedaille im K1-Finale über 500 Meter. Im Langstreckenrennen sicherte er sich Bronze. Auch dem Sprint- und dem Kurzstrecken-Vierer mit Benedikt Schwienheer, Vitus Mages und Niklas Leinfelder verhalf er zu dritten Plätzen.

Auch Vincent Hoiß und David Müller auf Kurs

Ebenfalls auf Kurs zeigten sich Vincent Hoiß und David Müller mit dem zweiten Platz im K2 der männlichen Schüler B. In den K1-Wettbewerben wurde Hoiß über 500 und 2000 Meter Zweiter. Müller paddelte auf der Kurzstrecke zu Bronze. Kraftvoll und das Ziel klar vor Augen, siegte das Neuburger Nachwuchs-Quartett David Müller, Philipp Maul, Florian Maul und Vincent Hoiß im K4 über 500 Meter. Auf seiner dritten Regatta machte der neunjährige Hannes Seifarth mit drei Bronzemedaillen im K1 auf allen Strecken eine gute Figur.

Vom 6. bis 8. Juli finden in Mannheim die süddeutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaften statt. Dort werden 17 Athleten des DRC Neuburg an den Start gehen.

Weitere Informationen im Internet Alles rund um den Donau-Ruder-Club Neuburg gibt es im Internet unter www. drcn.de.

