Medaillenflut für die Gebrüder Hoiß

Auch bei der süddeutschen Meisterschaft führt kein Weg an den DRCN-Assen vorbei

Von Monika Sandner

Die Landes-Kanu-Verbände aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ermittelten in Mannheim/Sandhofen auf dem Altrhein die süddeutschen Kanu-Rennsportmeister. 33 Vereine und Renngemeinschaften schickten ihre Athleten über die Sprint-, Kurz-, Mittel- und Langstrecken an den Start. Bei angenehmen Temperaturen und guten Wasserverhältnissen erlebten Aktive und Zuschauer spannende und faire Wettkämpfe. Die Aktiven des DRC Neuburg schafften es achtmal auf’s Treppchen.

Simon Hoiß und sein Zweier-Partner Felix Wirl von der WSG Kleinheubach sind schon seit einigen Jahren gemeinsam im bayerischen Kader und somit ein eingespieltes Team. In Mannheim starteten sie erneut im ersten Zweier der RG Bayern über die Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Die 1000 Meter Mittelstrecke ist die Paradedisziplin des Neuburgers. Hoiß/Wirl gelang über diese Distanz mit einem starken Endspurt in 3:27.350 Minuten der Sprung auf Platz zwei hinter dem Duo der RG Hessen.

Über 4000 Meter konnte der Bayern-Zweier vom Start weg mit Greguric/Kramer von der RG Baden-Württemberg mithalten. Erst an der letzten Wende mussten Hoiß/Wirl das Führungsboot ziehen lassen. Uneinholbar sicherten sich die Bayern allerdings in 18:59.550 Minuten auch in diesem Rennen die Vizemeisterschaft. Im Kajak-Einer schaffte es Hoiß über 500 und 1000 Meter souverän bis in die Endläufe. Dort gelangen ihm die Starts nicht perfekt und er musste das Feld in beiden Disziplinen von hinten aufrollen. Über 1000 Meter paddelte das Neuburger Aushängeschild mit einem beachtlichen Endspurt in 3:45.964 Minuten noch zur Bronzemedaille. Über die Mittelstrecke reichte die Zeit „nur“ zum vierten Platz. Nichtsdestotrotz hat sich Hoiß über beide Strecken sicher für die „Deutsche“ vom 8. bis 11. August in Brandenburg qualifiziert. Bronzemedaillen gab es für den Jugendfahrer auch im K2 über 500 Meter mit Wirl und im K4 der RG Bayern über 500 Meter in der Besetzung Felix Wirl, Simon Hoiß, Marc Orth (KG München) und Felix Ziegler (KSC Gemünden).

Vincent Hoiß machte seine Sache bei den Schülern A überaus gut. Im Kanu-Mehrkampf, bestehend aus 100 und 1000 Meter Paddeln, Schlängellauf, 1500 Meter Lauf und Medizinball-Druckwurf einarmig, sicherte sich der 13-Jährige die Bronzemedaille. Beachtlich war hier sein Ergebnis über die 1000 Meter Distanz im K1. Als schnellster Fahrer seiner Altersklasse ließ er die gesamte süddeutsche Konkurrenz hinter sich. Auch auf der 2000 Meter Langstrecke glänzte Hoiß im K1 in 10:00.885 Minuten mit der Bronzemedaille. Im 500 Meter-Einer fuhr er im A-Finale mit Platz sieben die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft nach Hause, obwohl er dem jüngeren Jahrgang der Schüler A angehört.

Medaille Nummer acht ging an den K2 der männlichen Schüler A über 2000 Meter mit Vitus Mages und Thomas Albrecht. Nur die Teams aus Baden-Württemberg und Schierstein konnten die Neuburger bezwingen. Vitus Mages, Vincent Hoiß, Benedikt Schwienheer und Thomas Albrecht rundeten das gute Ergebnis mit Platz fünf im K4 über 500 Meter ab.

