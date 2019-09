vor 60 Min.

Meisinger rettet VfR das Remis

Konnte sich im Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger TSV Jetzendorf nicht wie erhofft in Szene setzen: Neuburgs Angreifer Fabian Scharbatke (rechts). Am Ende mussten sich die Lilaweißen mit einem Zähler begnügen.

Krzyzanowski-Schützlinge kommen im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf nach einer 2:0-Führung über ein 3:3-Unentschieden nichts hinaus

Von Jonas Heiß

Fußball-Landesligist VfR Neuburg kam im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf über ein am Ende sogar etwas glückliches 3:3-Unentschieden nicht hinaus.

Die erste Chance hatten die Gäste. Benedict Geuenich tauchte alleine vor Neuburgs Keeper Maximilian Oswald auf, wuchtete den Ball aber über das Gehäuse. In der 22. Minute fiel dann die Führung für den VfR. Nach einem Pass von Rainer Meisinger war Dominik Schröder zur Stelle und schob den Ball ins lange Eck. Danach passierte vor den rund 300 Zuschauern nicht mehr viel. Doch das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Unmittelbar nach Wiederbeginn schlugen die Lilaweißen erneut zu. Niko Schröttle feuerte aus kurzer Distanz in Richtung „kurzes Eck“ – TSV-Schlussmann Dennis Poellner lenkte den Schuss unglücklich in den eigenen Kasten ab (46.). Die Freude über diese scheinbar beruhigende Zwei-Tore-Führung hielt jedoch nicht lange. Bereits in der 53. Minute kamen die Jetzendorfer zum 1:2-Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Stefan Kellner war Martin Schröder mit dem Kopf zur Stelle. Kurze Zeit später hätte Fabian Scharbatke den alten Abstand wieder herstellen können. Doch der Gästetorwart hielt seinen Schuss sicher. Aus VfR-Sicht sollte es dann sogar noch schlimmer kommen: Zunächst kam der TSV Jetzendorf in der 77. Minute zum 2:2-Ausgleich. Nach einem weiten Zuspiel wollte Oswald den Ball mit dem Kopf parieren. Doch dieser strich ihm derart unglücklich über den Kopf, dass Alexander Schäffler Alexander nur noch ins leere Tor einnicken brauchte. Doch damit nicht genug. Vier Zeigerumdrehungen später ging der Aufsteiger sogar in Führung. Kellner ließ Oswald mit einem Schuss aus 16 Metern ins lange Eck keine Abwehrmöglichkeit.

Danach drückten die Einheimischen auf den Ausgleich und wurden in der 83. Minute auch entsprechend belohnt. Nach einem Angriff über Abdel Abou-Khalil und Stefan Klink bekam Meisinger das Spielgerät und wuchtete es aus fünf Metern zum 3:3 über die Torlinie. In der 85. Minute musste die Begegnung dann unterbrochen werden, da ein Zuschauer an der Bande zusammengebrochen war und vom Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden musste. Auf dem Rasen passierte anschließend nicht mehr viel, sodass es letztlich bei der gerechten Punkteteilung blieb.

VfR Neuburg: Oswald, Stegmeir, Riedelsheimer (82. Abou-Khalil), Scharbatke (68. Belousow), Heckel (59. Bader), Schröttle, Meisinger, R. Schröder, Friedl, Klink, D. Schröder. – Zuschauer: 275.

