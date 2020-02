vor 41 Min.

Meister besiegt, Ticket gelöst

Die beiden U-13-Teams des TSV Neuburg mit Maskottchen Vroni jubeln am Ende der Saison. Die „Erste“ sicherte sich sogar die Teilnahme an der oberbayerischen Meisterschaft.

Die weibliche U13 des TSV Neuburg landet am letzten Spieltag einen überraschenden Erfolg und fährt zur oberbayerischen Meisterschaft

Von Inge Kirschner

Die U-13-Volleyballjugend des TSV Neuburg hat sich am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen den Meister aus Pfaffenhofen den dritten Platz in der Tabelle gesichert und darf zur oberbayrischen Meisterschaft fahren.

Mit zwei Teams war der TSV im Oktober ins Rennen um die Kreismeisterschaft gestartet. Vor dem letzten Spieltag in Wettstetten lag die „Erste“ mit Eva Reicherl, LeNa Tran, Emilia Möbius und Anna Sauter nur denkbar knapp vor dem punktgleichen Verfolger aus Wett-stetten auf Rang drei. Sowohl die Gastgeber als auch die Neuburgerinnen mussten gegen den Tabellenführer Pfaffenhofen antreten. Wettstetten verlor das Spiel. Konnten die Schützlinge von Trainerin Inge Kirschner nun punkten, winkte der dritte Platz. Neuburg startete mit Reicherl, Tran und Sauter und holte sich mit einer konzentrierten Spielweise überraschend deutlich mit 25:8 Punkten den ersten Satz. Möbius kam für Sauter, Pfaffenhofen kam besser ins Spiel und führte teils mit drei bis vier Punkten. Spannung lag in der Luft, um jeden Ball wurde gerungen. Doch die Nerven der Neuburger hielten. Durch sichere Angaben und variable Spielzüge kämpften sie sich Punkt um Punkt ran und behielten mit 25:20 Punkten die Oberhand. Tiefes Aufatmen auf der Bank, Freudentaumel bei den Spielerinnen. Man hatte den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer besiegt und den dritten Platz in der Endtabelle gesichert.

Da es nur zwei Plätze für den Kreis Oberbayern Nord gab, hatte man die Qualifikation eigentlich verpasst. Doch Vizemeister Kösching verzichtete wegen Personalproblemen auf die Teilnahme.

Einen guten Eindruck hinterließ auch das zweite Team, das von Thiemo Färber betreut wird. Lena Gugel, Mia Mohr, Chiara Färber und Julia Freilinger waren mit Neuzugang Hannah Strobl erfolgreich mit zwei Siegen in Moosburg in ihre zweite Saison gestartet. Gegen die Spitzenteams konnte man teils gut mitspielen, musste aber die Punkte abgeben. Zum Ende der Saison stieß Matilde Schneider zum Team und fügte sich gleich gut ins Mannschaftsgefüge ein. Im Laufe der Saison verbesserten die zehn- bis elfjährigen Mädchen ihre technischen und spielerischen Fähigkeiten sichtlich. In der Tabelle belegte die Mannschaft am Ende den sechsten Platz.

