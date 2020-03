25.03.2020

Mit 349 Ringen zum Meistertitel

Sabrina Striegl sichert sich die Riedensheimer Vereinskrone. Titelverteidiger Thomas Steinkellner muss sich mit Rang drei begnügen

Von Michael Geyer

Gerade noch rechtzeitig, bevor wegen der Corona-Krise keine Veranstaltungen mehr stattfanden, blickte der Schützenverein Riedensheim 1927 auf die vergangene Saison zurück und ehrte seine Meister.

Schützenmeister Stefan Striegl erwähnte in seinem Bericht die Highlights der Saison, die wieder einmal der „Bayerische Abend“ am 18. Januar und der Faschingsball am Faschingssamstag waren. Er berichtete zudem von 13 gut besuchten Kränzchen-Schießabenden. Wer davon an mindestens acht Abenden mitgeschossen hatte, kam in die Wertung für die Vereinsmeisterschaft. Die Meisterin von 2017 und letztjährige Dritte, Sabrina Striegl, behauptete sich heuer eindeutig und durfte mit dem stolzen Ergebnis von 349 Ringen die Meisterscheibe entgegennehmen. Zweiter wurde Matthias Mugrauer mit einem Ergebnis von 340 Ringen. Der letztjährige Meister Thomas Steinkellner war weitere fünf Ringe dahinter und wurde Dritter.

Wie auch im Vorjahr wurde heuer kein Jugendmeistertitel vergeben, weil das Reglement nicht erfüllt wurde. Demnach hätten mindestens drei Jugendliche an sieben von 13 Schießabenden anwesend sein müssen.

Wenig Treffsicherheit bewiesen die 54 Teilnehmer des Preisschießens. Der Schützenmeister selbst ging mit gutem Beispiel voran und sicherte sich als Einziger mit 28 von 30 möglichen Ringen den ersten Preis. Somit blieben schon mal zwei Siege in einer Familie. Beim dritten Wettbewerb, dem Schießen auf die von zweitem Vorsitzenden Markus Reißner gegebene Ehrenscheibe, setzte sich Matthias Haberle mit einem 173-Teiler durch.

