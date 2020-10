vor 22 Min.

Mit „Bronze“ zurück nach Neuburg

Bei der deutschen Enteki-Meisterschaft in Düsseldorf landet Ingrid Haußner auf einem tollen dritten Platz. Im nächsten Jahr finden die Titelkämpfe in Bergheim statt

In Düsseldorf trafen sich Schützen aus der ganzen Republik, um bei der deutschen Kyudo-Enteki-Meisterschaft ihre Titelträger zu ermitteln. Kyudo ist eine alte Kriegstechnik im Bogenschießen aus Japan. Sie wird seit über 50 Jahren in Deutschland geübt und zunehmend bekannter und beliebter. Auch in Bayern gibt es seit mehr als 40 Jahren Kyudo-begeisterte Bogenschützen, die in entsprechenden Vereinen organisiert sind – unter anderen auch in Neuburg und Ingolstadt.

Die Enteki-Meisterschaft wird auf eine Distanz von 60 Meter ausgetragen. Aus diesem Grund trafen sich die bayerischen Titelverteidiger zum gemeinsamen Training auf dem Sportplatz in Bergheim. Dieser wurde ihnen vom örtlichen Fußball-Verein zur Verfügung gestellt. Der Einzelmeister vom vergangenen Jahr, Stefan Brendel (Erlangen), sowie Martin Lenz (Ingolstadt) und „Lokalmatadorin“ Ingrid Haußner aus Bergheim konnten sich dadurch hervorragend auf die Meisterschaft vorbereiten. Das Trio hatte sich 2019 den Titel in der Mannschafts-Wertung gesichert.

Nach der langen Corona-Pause stand bei den Titelkämpfen zunächst das erste gemeinsame Schießen auf dem Programm, bei dem am Samstag per Losentscheid aus allen gemeldeten Teilnehmern entsprechende Teams gebildet wurden. Daraus entwickelte sich für die Beteiligten ein interessanter Freundschaftskampf. Am Sonntagfrüh wurde es dann richtig ernst: Die „Deutsche“ begann mit einem „Kaltstart“. Nach fünf spannenden Runden stand dann ein überaus erfreuliches Endergebnis fest:

1. Martin Lenz (Ingolstädter Donau-Dojo)

2. Thomas Stier (Berlin)

3. Ingrid Haußner (Judo-Club Neuburg)

4. Stefan Brendel (Erlangen)

Im nächsten Jahr werden die deutschen Titelkämpfe dann in Bayern, genauer gesagt auf dem Sportplatz in Bergheim, stattfinden. Dabei gilt es für die bayerischen Schützen, ihr Können erneut unter Beweis zu stellen. (nr)

