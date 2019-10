21:30 Uhr

Mit Nervenstärke an die Spitze

U16-Juniorinnen des TSV Neuburg übernehmen mit zwei Siegen die Tabellenführung. Sieg und Niederlage für die erste Damen-Mannschaft

Am Wochenende ging es für die Volleyball-Mannschaften des TSV Neuburg wieder um Punkte. Die Damen-Mannschaft kam dabei zum Saisonstart zu einem Sieg und einer Niederlage. Auf verlorenem Posten waren hingegen die Herren 1 gegen den SC Vierkirchen.

Am Samstag traf die erste Damen-Truppe in heimischen Gefilden auf den SV Stammham und TSV Reichertshausen. Obwohl die Neuburgerinnen vor drei Wochen beim Kelten-Cup triumphierten, war ihnen eine gewisse Anspannung deutlich anzumerken. Im dritten Satz der ersten Partie hatten sie gegen Stammham durchaus die Möglichkeit, dem Match noch eine Wendung zu geben. Am Ende stand dennoch eine 0:3-Niederlage (21:25, 20:25, 25:27). Deutlich besser lief es dagegen gegen Reichertshausen. Nach einer furiosen Aufholjagd im vierten Satz behielten die Gastgeberinnen mit 3:1 (25:23, 24:26, 25:19, 27:25) die Oberhand.

Sieg und Niederlage gab es auch für das zweite Damen-Team in der Kreisklasse. Während man das Duell mit der DJK Titting II zu seinen Gunsten entschied, musste man sich dem TSV Kösching geschlagen geben. Nichts zu holen gab es indes für die Landesliga-Herren, die dem ewigen Kontrahenten SC Vierkirchen deutlich mit 0:3 (14:25, 23:25, 21:25) unterlagen. Die Herren II feierten einen Erfolg gegen den TSV Lenting, während es gegen den TV Ingolstadt eine Niederlage setzte.

Am Sonntag waren dann die Jugend-Mannschaften des TSV Neuburg im Einsatz. Während die U12 in Pfaffenhofen auf Punktejagd ging, gaben die U14 in Freising und U16 in Ingolstadt ihre Visitenkarte ab. Am erfolgreichsten verlief dabei der Auftritt der U16 ab, die in ihren Partien gegen SC Freising und SV Wettstetten jeweils die Oberhand behielt und sich damit an die Tabellenspitze setzte. Der Fokus von Trainer Heinz Kirschner lag dabei vor allem auf der taktischen Aufstellung im Feld. Die ersten beiden Sätze gegen Freising waren geprägt von vielen Wechseln. Gegen Wettstetten wurde der erste Durchgang knapp gewonnen, der zweite hingegen ebenso verloren. Somit musste nun im Tie-Break die Entscheidung fallen. Hier boten die Neuburgerinnen eine solide Leistung und entschieden dieses hart umkämpfte Match für sich. „Es ist zwar ärgerlich, dass wir einen Satz abgegeben haben. Dass jedoch eine junge Mannschaft derart souverän den dritten Satz nach Hause bringt, ist eine starke Leistung“, freute sich Kirschner. (hk)

