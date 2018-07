Mit Nervenstärke zur Titelverteidigung

21:00 Uhr

Kreisklassist SV Grasheim setzt sich auf der eigenen Anlage erneut durch. Wie schon im Vorjahr wird der SV Karlskron im Finale bezwungen. Dabei spannen die Lilaweißen ihre Fans jedoch gehörig auf die Folter

Von Dirk Sing

Eines kann man den Akteuren des SV Grasheim wahrlich nicht vorwerfen: Dass sie schlechte Nerven hätten! Bei der 34. Auflage des Raiffeisen-Pokals, die am Wochenende auch noch auf dem heimischen SVG-Sportgelände ausgetragen wurde, mussten die Lilaweißen gleich zweimal ins Elfmeterschießen, um ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Im Halbfinale gegen den TSV Lichtenau (4:3) leisteten sich die Grasheimer nur einen Fehlschuss – was reichte, da der Kontrahent zwei „Fahrkarten“ schoss. Noch cooler agierten die Schützlinge von Trainer Christian Bolzer dann in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen den SV Karlskron. Da während der 60-minütigen Spielzeit keine Treffer gefallen waren, musste auch hier das Strafstoßschießen die Entscheidung bringen. Sämtliche SVG-Schützen verwandelten ihre Schüsse bombensicher, während Karlskron einmal patzte beziehungsweise Grasheims Keeper Dominik Ries den richtigen Riecher hatte und parierte.

„Großen Respekt an meine Mannschaft“, lobte Bolzer. „Die Jungs wollten den Pokal aus dem Vorjahr unbedingt verteidigen – zumal dieses Turnier ja auch noch bei uns daheim auf dem Programm stand. Sie haben trotz der Tatsache, dass wir erst eine Trainingswoche hinter uns haben, alles reingehauen und sich den Sieg wirklich verdient“, so der Grasheimer Coach weiter. Trotz aller Freude warnt Bolzer jedoch zugleich vor allzu viel Euphorie – gerade auch mit Blick auf den Pokal-Triumph im Jahr 2017 in Karlshuld. „Im Nachhinein hat uns dieser Erfolg nicht wirklich gutgetan. Der eine oder andere Akteur hat danach gemeint, dass es fast schon von selbst geht. Dementsprechend haben wir dann die letzten Prozent in Sachen Einsatz und Willen immer wieder mal vermissen lassen“, erklärt Bolzer und hofft, „dass das Team daraus seine Lehren zieht. An diesem Wochenende hat sich wieder gezeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen und 100-prozentigen Einsatz zeigt. Nur so kann man erfolgreich sein.“

Auf erfolgreichere Tage hofft man indes künftig auch wieder beim SV Karlshuld. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga gab es bei den Grünhemden einen großen sportlichen Umbruch. Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen dabei auf „Trainerfuchs“ Naz Seitle, für den es in den kommenden Wochen zunächst einmal darum geht, seine Kicker sowohl auf als auch neben dem Platz besser kennenzulernen. „Wir hatten vor diesem Turnier eine einzige Trainingseinheit. Dass da noch nichts funktionieren kann, ist selbstverständlich“, meint Seitle. Dementsprechend holprig verliefen auch die ersten beiden Partien gegen den SV Grasheim (0:1) und die DJK Brunnen (0:0). „Danach ist es dann von Spiel zu Spiel besser geworden“, bilanziert der SVK-Coach, dessen Truppe nach einem 4:1-Sieg gegen den FC Zell/Bruck noch ins Halbfinale einzog, wo man sich unglücklicher und in doppelter Unterzahl (Martin Froncek sah Gelb-Rot, Matthias Stegmeir sogar Rot) mit 1:2 geschlagen geben musste. In der Partie um Platz drei ließen die Mösler dann dem TSV Lichtenau beim 3:1-Erfolg keine Chance. Auffällig: Gleich zwei Elfmeter konnte der SVK im gesamten Turnierverlauf nicht verwandeln! Für Seitle jedoch keine allzu große Überraschung. „Dass den Spielern derzeit das Selbstvertrauen fehlt, ist ihnen deutlich anzumerken. Schließlich haben sie in der Rückrunde kaum noch eine Begegnung gewonnen. Und auch der Abstieg tut natürlich sein Übriges dazu“, so Seitle. Dementsprechend gelte es nun, „eine gewisse Geduld“ an den Tag zu legen, „denn das Selbstvertrauen und die Sicherheit kommen nicht über Nacht, sondern erst nach und nach zurück. Und genau daran werden wir weiter arbeiten“.

Einen ersten Eindruck von seiner Mannschaften konnte sich auch Zell/Brucks neuer Trainer Ricky Markati verschaffen. Mit der gezeigten Leistung und Platz sechs zeigte sich der ehemalige Torjäger „durchaus einverstanden“. Mehr Sorgen bereitete Markati indes der Ausfall zweier Stammkräfte am ersten Turniertag. Während sich Angreifer Florian Barf eine Verletzung an der Hüfte zuzog und sogar im Krankenhaus behandelt werden musste, musste sein spielender Co-Trainer Tobias Kroll mit Oberschenkelproblemen passen.

Dass Markati am gestrigen Sonntag dennoch mit der Sonne um die Wette strahlte, hatte freilich einen einfachen Grund: „Seine“ Kroaten waren am Vortag bei der Fußball-Weltmeisterschaft durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Russland ins Halbfinale eingezogen. Auf die (zugegebenermaßen gemeine) Frage, was denn in seinen Augen realistischer sei – ein WM-Titel Kroatiens oder der Aufstieg des FC Zell/Bruck in die Kreisklasse – meinte der in einem Kroatien-Trikot eingepackte Markati mit einem Lächeln: „Ich würde es mal so sagen: Kroatien kann Weltmeister werden – und wir müssen nicht aufsteigen.“ Sollte sogar beides eintreten, hätte der FC-Trainer sicher auch nichts dagegen.

