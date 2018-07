Mit Remis zum großen Coup

vor 38 Min.

Die meisterlichen Herren 65 des TC am Brandl: (Von links) Bernd Herrle, Toni Öxler, Dr. Gerd Hollmann, Robert Miesl, Arnold Müller und Reiner Schermer schlagen in der Saison 2019 in der Bayernliga auf.

Herren 65 des TC am Brandl kommen im Spitzenspiel gegen München zu einem 3:3-Unentschieden und steigen damit in die Bayernliga auf. Vor Saisonbeginn hatten die „Oldies“ noch ein ganz anderes Ziel

Von Robert Miesl

Vor heimischer Kulisse mit zahlreichen Neuburger Tennisfans machte die Herren 65 des TC am Brandl am Mittwoch ihr Meisterstück. Durch ein 3:3-Unentschieden gegen den Hauptrivalen TP St. Florian München sicherten sich die Senioren ungeschlagen den Meistertitel in der Landesliga mit zwei Punkten Vorsprung.

Der Weg dahin wurde eher zufällig beschritten. Nach dem Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison hatte Kapitän Toni Öxler zunächst ´das Ziel „Klassenerhalt“ vorgegeben. Bereits im ersten Spiel in Nördlingen gelang es, den Landesliga erfahrenen Gegner zu überraschen. Mit 4:2 entführte man beide Punkte. Nach einem deutlichen 5:1-Erfolg zu Hause gegen den TC Grafrath sicherte man sich bereits den Klassenerhalt. Nachdem auch Haunstetten mit dem gleichen Ergebnis nach Hause geschickt worden war, dachte der eine oder andere Akteur des Teams schon an neue Ziele. Doch die schweren Brocken sollten noch kommen.

Beim TC Gerlinden entschieden zwei Match-Tie-Breaks über Sieg oder Niederlage. Jede Mannschaft gewann einen und so fuhr man mit einem gerechten Unentschieden nach Hause. Ein Nachholspiel in Bad Wörishofen endete mit einem 6:0-Sieg. Auch die starken Spieler des TC Leitershofen wurden mit 5:1 deutlich besiegt. Durch diese klaren Punktgewinne konnte man sich nun in der letzten Begegnung sogar eine knappe Niederlage erlauben. Die Münchner traten in stärkster Besetzung an und hofften wohl noch auf den Titel. Den entscheidenden Punkt holte schließlich Bernd Herrle mit 6:2 und 6:2. Dr. Gerd Hollmann hatte den ersten Satz gewonnen, ehe sein Kontrahent im zweiten Satz aufgab. Robert Miesl und Toni Öxler unterlagen knapp. Die abschließenden Doppel waren nur noch Formsache, Herrle/Öxler gewannen ihr Match, Miesl/Dr. Hollmann gaben den letzten Punkt ab.

Damit war der Aufstieg perfekt. Die Brandl-Cracks freuen sich nun auf die kommenden Herausforderungen in der Saison 2019.

