Mit Schützenfest in den „Showdown“ Lokalsport

Sowohl der TSV Burgheim als auch SV Echsheim schießen sich für das große „Saisonfinale“ am kommenden Wochenende warm. FC Staudheim steht nun endgültig als Absteiger in die A-Klasse fest

Was sich bereits in der vergangenen Woche angedeutet hatte, ist nun zur Realität geworden: Am kommenden Sonntag kommt es in Echsheim zum großen „Showdown“ im Kampf um die Meisterschaft zwischen dem heimischen SVE und dem aktuellen Spitzenreiter TSV Burgheim. Entschieden ist dagegen bereits die Situation am Tabellenende. Während der FC Staudheim als Absteiger in die A-Klasse feststeht, trifft der FC Illdorf in der Relegation auf die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen (Zweiter der A-Klasse Neuburg).

BSV Neuburg – Joshofen/B. 1:1

Trotz der Bedeutungslosigkeit dieser Partie herrschte Derby-Stimmung. Beide Teams wollten den Sieg, blieben aber in Zweikämpfen fair. Die erste Torchance hatten die Gastgeber in der 18. Minute: Ein Kopfball von Florian Riedelsheimer prallte an der Latte ab. Drei Minuten später herrschte nach einem Eckball der SpVgg Verwirrung im Strafraum. Jedoch klärte der BSV letztendlich. In der 41. Minute setzte sich Gäste-Spielertrainer Tobias Bauer nach einem Einwurf mit einer Körpertäuschung von zwei Abwehrspieler des BSV Neuburg ab und schob überlegt zur Führung für sein Team ein. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber zunehmend spielbestimmender. Den Lohn ernteten sie in der 60. Minute, als Nikolas Buckl nach feiner Vorarbeit von Florian Riedelsheimer der Ausgleichstreffer gelang. Als sich der BSV zehn Minuten vor Ende mit einer Gelb-Roten Karte schwächte, schien das Geschehen nochmals zu kippen. Am Ende blieb es allerdings beim leistungsgerechten Unentschieden. (bsv)

Ried – Staudheim 9:1

Nachdem der Staudheimer Torwart nach einem langen Abschlag von Rieds Keeper Dominik Jozinovic über den Ball trat, musste Rieds Spielertrainer Bastian Blabl das Leder nur noch über die Linie drücken. Zehn Minuten später gelang den Gästen, nach einem Neuburger Ballverlust im Aufbauspiel, der Ausgleich. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine sehr einseitige Partie, in der der SC Ried das Ergebnis nach und nach in die Höhe schraubte und den teilweise überforderten Staudheimern keine Chance mehr ließ. In die Torschützenliste durften sich bei der Heimelf dreimal Trainer Bastian Blabl, zweimal Alberto Rodriguez-Fernandez sowie Moritz Bartoschek, Saverio Hermann-LiVigni und Rafael Bochenek eintragen. Den letzten Treffer der Partie erzielte der FC Staudheim. Nach einer scharf hereingetretenen Ecke bugsierte ein Abwehrspieler des FCS den Ball unglücklich in die eigenen Maschen zum 9:1-Endstand. (meil)

Rohrenfels – Langenmosen II 1:8

Nichts entgegenzusetzen hatten die Einheimischen den Gästen aus Langenmosen. Bereits nach 20 Minuten stand es 0:3. Auch in der zweiten Hälfte spielten die Langenmosener ihre Dominanz aus und erhöhten in kontinuierlichen Abständen zum 1:8-Endstand. (lenk)

Klingsmoos – Straß 5:1

Bei herrlichem Fußballwetter erspielte sich der SV Klingsmoos im letzten Heimspiel einen ungefährdeten 5:1-Sieg. Im ersten Abschnitt nahm die Fischer-Elf das Match noch auf die leichte Schulter und vergab leichtfertig zahlreiche Möglichkeiten. Überraschend gingen die Gäste dann nach einem Konter durch Reinhold Straub in Führung. Der beste Angriff des SVK brachte wenige Minuten später aber den Ausgleich: Tobias Wäcker netzte nach einer Flanke per Volleyabnahme ein.

Im zweiten Abschnitt wirkten die Mösler konzentrierter und trafen kurz nach der Halbzeit durch Spielertrainer Fischer. Nun liefen die Angriffe deutlich zielstrebiger, dennoch blieben weitere Chancen vorerst ungenutzt. In der 70. Minute war es dann Patrick Krammer, der per Flachschuss auf 3:1 erhöhte. Auch Goalgetter Matthias Weber kam noch zu seinem Treffer, als er einen langen Ball von Fischer mit der Fußspitze am guten Keeper Patrick Behr vorbei ins Netz verlängerte (74.). Patrick Krammer setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Am Ende der Partie wurde Gerry Draxler nach 23 Jahren im Dress des SVK von den Mannschaftskameraden per Ehrenspalier vom Platz geleitet. (psie)

Burgheim – Grasheim 7:0

Von Beginn an versuchte Burgheim, Wiedergutmachung für die schwache Leistung der Vorwoche zu betreiben – und das gelang auch. „Geburtstagskind“ Johannes Löffler belohnte die Anfangsoffensive der Hausherren in der achten Minute. Er schob einen scharfen Stadler-Querpass souverän ein. Grasheim bemühte sich, wurde aber nicht gefährlich. Auf der anderen Seite landete ein schöner Freistoß von Daniel Jester nach 14 Minuten im SVG-Gehäuse. Die folgenden zwei Möglichkeiten des TSV parierte der Grasheimer Keeper stark. Nach gut 30 Minuten fand ein Flachschuss von Lukas Biber aus rund 16 Metern den Weg ins Tor. Kurz darauf hätte der enorm fleißige Markus Frey fast zum 4:0 erhöht, zielte jedoch zu hoch. Da von Grasheim nichts mehr kam und Burgheim einen Gang zurückschaltete, ging es mit einem 3:0-Zwischenstand in die Pause. In Hälfte zwei etablierte sich das Geschehen weiter in die Hälfte des SVG. Das konsequente Angriffsspiel führte zu weiteren Toren: Lukas Biber wuchtete den Ball nach 50 Minuten hinter die Linie. Philipp Stadler netzte dann innerhalb von fünf Minuten zweimal aus kurzer Distanz ein, ehe er aus 25 Metern den Endstand erzielte. (stad)

Rennertshofen – Illdorf 3:1

Nach fünf Minuten erzielte Georgi Gergov – nach Zuspiel von Sebastian Schelchshorn – das 1:0. Auch die Gäste fanden nun ins Spiel, vergaben allerdings ihre erste Möglichkeit. Kurz vor der Halbzeit hatte Rennertshofen Pech: Ein Schuss von Alexander Pahl wurde vom Illdorf Schlussmann bravourös abgewehrt. Die Gäste drückten auf den Ausgleich, belohnten sich jedoch nicht. Die Hausherren machten es auf der anderen Seite besser: Tobias Kruber schoss, nachdem er zuvor am Illdorfer Torhüter gescheitert war, das 2:0. Die Gäste verkürzten durch einen sehenswerten Treffer von Reinhold Armbrust auf 1:2. 20 Minuten vor Schluss nagelte er den Ball nach einer Drehung ans Lattenkreuz. Daraufhin war Illdorf beflügelt und wollte den Ausgleich, fing sich aber in der Nachspielzeit schlussendlich einen Konter. Lukas Ferschl beendete mit seinem Tor zum 3:1 diese Begegnung. (abs)

Steingriff – Echsheim 1:5

Der Tabellenzweite begann hoch konzentriert und nutzte in der Anfangsphase die Schläfrigkeit der Gastgeber eiskalt aus: Maximilian Hertl, Denis Buja und Michael Buchhart schraubten binnen zwölf Minuten das Ergebnis auf 3:0. Als Christoph Sturm und wiederum Maximilan Hertl noch vor der Halbzeit auf 5:0 erhöhten, war das Spiel entschieden. Nichtsdestotrotz gab sich der SV Steingriff zu keinem Zeitpunkt der Partie auf, während der SV Echsheim auf der Gegenseite einen Gang zurückschaltete. Tobias Wintermayr nutzte dies in der 64. Minute und erzielte den Ehrentreffer. In der Schlussphase erspielten sich die Steingriffer einige Chancen, nutzten jedoch keine. Somit blieb es beim souveränen 5:1-Sieg des SV Echsheim. (nr)

