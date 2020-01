08.01.2020

Mit einem „Traumergebnis“ zur Königswürde

Bernhard Mack darf mit einem 2,2-Teiler die Schützenfreunde Burgheim beim 150-jährigen Gründungsfest repräsentieren. Bei der Jugend sichert sich erneut Celina Schiele die begehrte Krone

Von Thomas Bauch

Mit Spannung verlief das Königsschießen bei den Schützenfreunden Burgheim. Wer wird beim Gründungsfest 2020 den Verein als Schützenkönig präsentieren? Am Ende dominierte Bernhard Mack mit einem 2,2-Teiler und verwies damit alle anderen Teilnehmer in die Schranken.

Das Königsschießen stand unter einem besonderen Hintergrund. Jeder wollte beim 150-jährigen Gründungsfest die Schützenfreunde 1870 Burgheim als Monarch präsentieren. Vor 25 Jahren war Karl Mack als Schirmherr beim 125-jährigen Schützenfest aktiv. Nun haben beide Söhne beim Königsschießen zugelegt. Johannes Mack war bei der Drei-Königs-Scheibe erfolgreich und konnte sich diese mit einem 24,3-Teiler erkämpfen. Wie eng es bei diesem Wettbewerb zuging, zeigten die weiteren Ergebnisse. Jungschützin Eileen Trippold kam mit einem 29-Teiler auf Platz zwei, während Bernhard Mack mit einem 65-Teiler Dritter wurde.

Beim Jugend-Königsschießen kam keiner an Vorjahressiegerin Celina Schiele vorbei, die sich mit einem 29,8-Teiler die Königskrone holte. Platz zwei belegte Hanna Lenz mit einem 74,6-Teiler, gefolgt von Eileen Trippold, die einen 97,4-Teiler ablieferte.

In der Schützenklasse selbst ging es extrem spannend zu. Zwischen Platz eins (2,2-Teiler) und zehn (88,8-Teiler) war es ungemein eng. Am Ende siegte Bernhard Mack mit einem wahren „Traumergebnis“ und darf nun beim 150-jährigen Gründungsfest die Schützenfreunde 1870 Burgheim als König repräsentieren. Platz zwei ging mit einem 38,1-Teiler an „Fest-Dame“ Samira Artner, während Simone Kiowski mit einem 47,7-Teiler auf Position drei landete.

„Das, was heute geschossen wurde, befindet sich auf höchstem Niveau. Wir sind stolz auf unsere Schützen und neuen Könige“, so Sportleiterin Simone Kiowski. Mit diesem Ergebnis können die Schützenfreunde Burgheim nun getrost in ihr Jubelfest zum 150-jährigen Geburtstag eintreten.

