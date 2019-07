vor 36 Min.

Mit frischen Kräften zum zweiten „Dreier“?

VfR-Trainer Christian Krzyzanowski kündigt vor dem Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen personelle Veränderungen an. Michael Denz droht eine lange Pause

Von Dirk Sing

Fünf Punkte hat der VfR Neuburg aus seinen ersten drei Partien in der Landesliga-Saison 2019/2020 geholt. Eine Ausbeute, die durchaus Anlass für zwei Betrachtungsweisen gibt. Zum einen könnte man behaupten, die Lilaweißen hätten nur eine dieser drei Begegnungen zu ihren Gunsten entschieden (3:1 gegen den SV Mering). Auf der anderen Seite steht aber freilich auch die Tatsache, dass der letztjährige Tabellenvierte auch nach dem dritten Spieltag noch ungeschlagen ist.

Rein ergebnistechnisch ist es für Trainer Christian Krzyzanowski letztlich ein Mittelding aus beiden Sichtweisen. „Mit den bislang erreichten fünf Zählern bin ich durchaus einverstanden. Sehr zufrieden wäre ich, wenn wir noch zwei zusätzliche Punkte auf unserem Konto hätten“, sagt Krzyzanowski. In erster Linie meint der 42-Jährige damit das 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende im Derby beim FC Ehekirchen, als seine Truppe in den letzten knapp 20 Minuten trotz doppelter Überzahl nicht in der Lage war, den dichten FCE-Abwehrriegel zu durchbrechen.

„Im ersten Durchgang haben wir das Geschehen klar beherrscht und hatten 70, 80 Prozent Ballbesitz. Daraus hätten wir sicherlich mehr Kapital schlagen müssen – ebenso wie am Ende“, so Krzyzanowski, der sich aber auch über einen weiteren entscheidenden Punkt ärgerte: „Bei beiden Gegentoren sind uns Fehler unterlaufen, die einfach in dieser Art und Weise nicht passieren dürfen.“ Den Stab möchte der VfR-Coach über seine Mannschaft aber dennoch freilich nicht brechen. Ganz im Gegenteil. Vielmehr fordert Krzyzanowski gerade auch vom Umfeld eine „realistische Einschätzung“ der Gesamtsituation. „Wir täten alle gut daran, die Erwartungshaltung an das Team etwas zurückzuschrauben“, so der Neuburger Übungsleiter und ergänzt: „Wir haben zuvor 31 Jahre in der Kreis- beziehungsweise Bezirksliga gespielt und in der vergangenen Saison mit Rang vier eine herausragende Punktrunde absolviert. Das es nicht immer nur nach oben gehen kann, ist auch klar.“

Was Krzyzanowski indes vor allem zufrieden stimmt, ist „die Art, wie wir Fußball spielen. Wir haben auch in den ersten drei Partien sehr gut kombiniert und die Bälle laufen-lassen. Auch das ist für mich als Trainer sehr wichtig“.

Mit diesem Ansatz und einigen personellen Umstellungen soll am heutigen Samstag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den bisherigen „Remis-König“ 1. FC Garmisch-Partenkirchen (drei Unentschieden) der zweite „Dreier“ auf das VfR-Konto wandern.

Wie Krzyzanowski verrät, wird unter anderem Youngster Niklas Golling aufgrund seiner „starken Trainingsleistungen beziehungsweise der guten Vorstellung nach der Einwechslung in Ehekirchen “ eine Chance in der Anfangself erhalten. „Darüber hinaus sind weitere Änderungen absolut möglich“, so der Chefcoach, er jedoch auch (weiterhin) einen schmerzlichen Ausfall hinnehmen muss. Wie sich jetzt herausstellte, zog sich Michael Denz einen Sehnenabriss am Bizeps-Muskel zu und wird für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Möglicherweise droht ihm sogar eine Operation.

