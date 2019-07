vor 59 Min.

Mit guter Mischung ans Ziel

Kreisligist TSV Burgheim möchte sich mit seinem neuen Trainer-Duo Heckel/Pickhard in der Saison 2019/2020 im vorderen Tabellenfeld etablieren

Am vergangenen Donnerstag ist der TSV Burgheim in die Vorbereitung zur zweiten Kreisliga-Saison in Folge gestartet. Das neue Trainer-Duo Mathias Heckel und Florian Pickhard, das diese Aufgabe von seinem Vorgänger Harry Grimm übernommen hat, möchte dabei an die Erfolge der jüngsten Vergangenheit anknüpfen.

Auf die Saisonziele angesprochen, gibt sich Heckel durchaus kämpferisch: „Wir möchten uns gerne in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Wir haben eine gute Mischung aus einheimischen und auswärtigen sowie jungen erfahrenen Spielern in der Mannschaft, die sich im Training gegenseitig pushen sollen.

Auch auf der Trainerbank der „Zweiten“ gibt es neue Gesichter. Anstelle von Stefan Stadler werden künftig Manuel Pototzky und Markus Zinsmeister das Kommando übernehmen. „In unserem B-Klassen-Team versuchen wir, unsere vielen Jugendspieler mit einzubauen, um diese an den Herren-Bereich heranzuführen“, erklärt Abteilungsleiter Matthias Karmann.

Bevor die TSV-Truppe am Freitag, 16. August, um 18.30 Uhr zur Saisoneröffnung der Kreisliga Ost auf dem heimischen Sportgelände den Aufsteiger SV Thierhaupten erwartet, steht für die Mannen um Kapitän Michael Habermeyer noch eine schweißtreibende Vorbereitung mit insgesamt 20 Trainingseinheiten und diversen Freundschaftsspielen auf dem Programm.

Bereits am kommenden Wochenende geht es auf dem TSV-Sportgelände rund. Am Freitag stehen sich ab 19 Uhr die U19-Talente des FC Ingolstadt und VfR Aalen gegenüber. Zudem bestreitet am Sonntag um 14 Uhr die Regionalliga-Mannschaft des TSV Rain ihre letzte Vorbereitungspartie vor der Punktrunde gegen den SSV Jahn Regensburg II, ehe Burgheims „Erste“ ab 16 Uhr auf den Bezirksliga-Aufsteiger FC Mertingen trifft. (tsv)

