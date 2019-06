vor 3 Min.

Mit ungewohnter Maschine erfolgreich

Dave Reisinger vom MC Neuburg landet bei der „Zschopauer-Classic“ auf einem tollen zweiten Platz

Von Klaus Benz

Die „Zschopauer Classic“ für historische Renn- und Sportfahrzeuge ging heuer bereits zum 20. Mal in der ehemaligen DDR-Motorrad-Hauptstadt über die Bühne. Das Organisations-Team hatte für die Jubiläums-Veranstaltung die gewohnte Strecke bis ins „Gornauer Gewerbegebiet“ auf 2,8 Kilometer verlängert. Der neue Abschnitt kam bei allen Teilnehmern sehr gut an.

„Jetzt ist der Wettbewerb eine echte Herausforderung. Das neue ’Top-Speed-Stück’ und die ’S-Kurve’ am Ende der Piste sind allererste Sahne und beides macht richtig Fahrspaß“ schwärmte MCN-Pilot Peter März. Mit seiner blauen Kawasaki GPZ 900 R konnte er die beste Trainingszeit in der offenen Seriensportklasse in den Asphalt brennen und war damit wieder einmal einer der schnellsten Motorrad-Sportler.

Über 270 Starter, darunter Gäste aus Tschechien, der Schweiz sowie Österreich gingen in sechs Motorrad-, drei Auto- und in einer Kart-Klasse an den Start. Zu den Publikumslieblingen zählten wieder einmal die teilweise stark verbesserten Trabis – und die „DDR-Rennsemmeln“ machten ihrem Begriff „Rennpappe“ alle Ehre.

Von den sieben gemeldeten „Classic-Racern“ des MC Neuburg erwischte es Christian Severin als Ersten: Ein Motorschaden am Zugfahrzeug stoppte ihn bereits auf der Anfahrt. Somit wurde das erste Streichergebnis an diesem Wochenende schon sehr früh verzeichnet. Martina Koller musste sich am Renntag mit einer Magenverstimmung abmelden. Daher traten nur noch fünf der angemeldeten MCN-Starter zum freien Training. Und die Pechsträhne ging weiter. Die Vergaser-Anlage an der Yamaha XS 400 von Dave Reisinger streikte unerwartet. Aufgrund des straffen Zeitplans blieb keine Zeit zur Fehlersuche. Glücklicherweise stand aber die Yamaha XJ 600 von Martina Koller zur Verfügung. Dadurch konnten kurz vor dem Zeittraining die Maschinen noch getauscht werden. Mit dem ungewohnten Motorrad ging Reisinger das Training vorsichtig an. In den beiden Zeitläufen konnte er sich steigern, machte sich aber keine großen Hoffnungen auf eine vordere Platzierung.

Ferdl Schwaighofer aus Litzeldorf, die österreichische Verstärkung des MCN-Teams, konnte mit seiner Honda 750 Boldor wieder in die „Top Fünf“ fahren und sich als Erster der bayerischen Truppe bei der Siegerehrung in der „offenen Klasse“ einen der glänzenden Pokale abholen.

Die Routiniers Peter März und Roland Demnick konnten trotz guter Trainingsleistungen letztlich nicht in die Pokalränge fahren. Doch Reisinger holte für den Motorclub Neuburg die Kastanien aus dem Feuer. Mit seiner „Leihmaschine“ schaffte er es zur Freude seines Teams auf den zweiten Platz in der Seriensport-Klasse.

Teamchef Fred Demnick wurde dieses Mal bei seiner Arbeit von Detlef Simonis unterstützt und meinte am Ende der Veranstaltung: „Wetter und Strecke waren prima und ich war froh, dass bei allen Vorkommnissen Detlef an meiner Seite stand. Nur an unseren Sportgeräten müssen wir noch arbeiten, damit beim nächsten Mal alle Starter mit ihrem eigenen Motorrad ins Ziel kommen.“

