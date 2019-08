vor 53 Min.

Mitten ins Ziel

Punktgenaue Landungen waren bei der internationalen deutschen Meisterschaft am Wochenende in Neuburg gefragt. Was dieses Vorhaben jedoch oftmals nicht wirklich einfach macht

Von Manfred Dittenhofer

Es weht eine leichte Brise aus Südwest. Die Temperaturen sind perfekt. Die Wolken-Untergrenze ist kein Faktor für den Flugbetrieb. Ideales Flug- und Springerwetter. Die Modell-Fallschirmspringer sind als Outdoor-Sportler auch ganz anderes Wetter gewöhnt.

Ferngesteuerte Fallschirmspringer haben am Samstag und Sonntag den Himmel südlich von Neuburg bevölkert. Auf dem Modellflugplatz der „Radio Control Modeller“, südlich des Fliegerhorstes Zell, fand am Wochenende die internationale deutsche Meisterschaft im Modell-Fallschirmspringen statt. 89 Teilnehmer aus Deutschland, Tschechien, Österreich und der Schweiz kamen mit ihren Springer-Modellen zur Flugplatzwiese mit asphaltierter Startbahn. Der Neuburger Verein stellte selbst auch einige Teilnehmer. Einer von ihnen ist Karl-Heinz Daubmeier. Der Rennertshofener hat zwei Springer im Gepäck. Beide sind etwa 40 Zentimeter groß. Der eine in blauer, der andere in roter Kombi gekleidet. Jeder hat einen Lenkfallschirm auf dem Rücken, ganz wie die großen Vorbilder. Drei kleine Servos im Innern der Figur werden über die Fernsteuerung angesteuert. Einer sorgt für das Entfalten des Schirms. Die anderen beiden steuern die Arme des Modells und damit den Fallschirm.

Von Modellflugzeugen werden die Springer auf eine Höhe von rund 300 Metern gebracht. Dort klinkt der Pilot die Figuren aus. Nach einem kurzen freien Fall öffnen die „Springer“ an den Fernsteuerungen die Schirme ihrer Modelle. Nun gilt es, den Zielkreis mit einem Durchmesser von zehn Metern möglichst genau zu treffen. Für jeden Zentimeter Entfernung vom Mittelpunkt gibt es einen Zähler. Wer den Zielkreis gar nicht trifft, erhält 700 Punkte. Wer den definierten Landeplatz – ein Feld von rund 30 Metern Durchmesser rund um den Zielkreis – nicht erreicht, erhält 1700 Punkte. Am Ende gewinnt derjenige Teilnehmer mit den wenigsten Punkten.

„Der Wind spielt eine große Rolle – und ich habe bei meinen Sprüngen ganz gerne etwas Wind“, erzählt Daubmeier. Den Absetzpunkt und die Höhe kann der Springer selbst wählen. Daubmeier hat die Absetzposition gerne in der Richtung, aus der der Wind kommt. Die Matratzenschirme sind gut zu steuern. Trotzdem muss man vorausschauend fliegen. „Es ist möglich, dass sich die Windrichtung zwischen Absetzhöhe und Boden gleich mehrmals ändert.“

Daubmeier kam schon als Jugendlicher zum Modellfliegen. Er ist seit 30 Jahren Mitglied im Verein der „Radio Control Modeller“ und war auch schon 1. Vorsitzender. Er erinnert sich: „Unser Vereinsmitglied Günter Stetter brachte eines Tages ein solches Modell mit und sofort wurde das Modell-Fallschirmspringen bei uns regelrecht zum Fieber. Heute haben wir noch rund zehn aktive Springer.“ Darunter so erfolgreiche wie Dominik Winter, zweimaliger Gewinner der „European Para Trophy“. Thomas Boxdörfer, der aktuelle Vereinschef der „Radio Control Modeller“, hat die Meisterschaft bereits zum vierten Mal nach Neuburg geholt. Er ist auch im Deutsche Modellflieger Verband, dem Dach der Modellflieger, aktiv. „Und wir waren auch schon Austragungsort der Europameisterschaften“, berichtet Boxdörfer stolz.

Viele der Teilnehmer der deutschen Meisterschaft übernachteten direkt am Flugfeld in ihren Campern und Wohnmobilen. Auch die Neuburger Modellspringer nehmen an rund zwölf Wettbewerben pro Saison teil und sind dafür in ganz Europa unterwegs.

Themen Folgen