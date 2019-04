22.04.2019

Mösler feiern ein Schützenfest

SV Karlshuld schießt Schlusslicht SV Geroldshausen mit 7:1 ab

Mit einen 7:1-Kantersieg gegen den SV Gerolshausen hat der SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden und seine Verfolger auf Distanz gehalten. Besonders in der ersten Halbzeit spielte die Seitle-Elf den Tabellenletzten regelrecht an die Wand und hätte deutlicher als mit 6:0 führen müssen.

Für Furore sorgten in der ersten Hälfte besonders Mariusz Suszko, der als Vorlagengeber und Spielmacher glänzte, sowie die beiden Torjäger Martin Froncek und Benjamin Anikin. Nach 13 Minuten gelang Froncek die Führung. Danach vergaben Martin Froncek, Michael Hirschmüller, Benjamin Anikin und Jonny Mamo in aussichtsreicher Position. Erst in der 30. Minute erhöhte Suszko auf 2:0, womit der Widerstand der Gäste vorübergehend gebrochen war. Mit herrlichen Kombinationen zerlegte die Seitle-Truppe nun das Schlusslicht durch weitere Treffern von Anikin (32./44./67.) und Froncek (34./45.). Etwas Sand ins Getriebe kam beim Klassenprimus, als Mamo, Mayer und Anikin wegen Verletzungen ausgewechselt wurden und die Mösler in den letzten 30 Minuten nur noch mit neun Feldspielern die Partie beendeten. Den Ehrentreffer der Gäste markierte Christian Koberowski.

A-Klasse 3 Donau/Isar: Im Kellerduell trennten sich die SVK-Reserve und MBB Manching mit 3:3. Für den SVK trafen Roland Beleczko (2) und Claus Wolter. (rolg)

