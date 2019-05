vor 4 Min.

Mösler hoffen auf Schützenhilfe

Der SV Karlshuld kann aus eigener Kraft nicht mehr aufsteigen. Vorausgesetzt, das Seitle-Team gewinnt sein Heimspiel gegen Rohrbach II, muss auch das Spitzenduo patzen

Von Roland Geier

In der Kreisklasse 2 Donau/Isar steht am morgigen Sonntag ein Saisonfinale bevor, das an Spannung kaum zu überbieten sein dürfte. Vor allen beim SV Karlshuld, für den die jüngste 0:3-Niederlage beim FC Geisenfeld im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga fatale Folgen haben könnte, sind die Nerven extrem angespannt.

Am sechsten Spieltag hatte die Truppe von Trainer Naz Seitle die Tabellenführung übernommen und diese 19 Spieltage in Folge verteidigt – teilweise sogar mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz! Doch zuletzt schwächelten die Mösler immer wieder und mussten am vorletzten Spieltag sowohl den FC Geisenfeld als auch den TSV Wolnzach, die jeweils 50 Punkte auf dem Konto haben, vorbeiziehen lassen. Mit seinen 48 Zählern hat es das Seitle-Team somit nicht mehr in der eigenen Hand, sich einen der beiden ersten Plätze zu sichern und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Voraussetzung, um im Schlussspurt doch noch an einem oder gar beiden Widersachern vorbeizuziehen, ist zunächst einmal, dass die Mösler am Sonntag (15 Uhr) ihre Hausaufgaben gegen die zweite Vertretung des Bezirksligisten TSV Rohrbach erledigen. Dies dürfte aber zweifelsohne kein Selbstläufer werden, denn der Tabellenneunte könnte bei einer Niederlage durchaus noch auf den Abstiegs-Relegationsplatz abrutschen. Aus diesem Grund werden die Rohrbacher wohl alles in die Waagschale werfen, um dem SVK einen Streich zu spielen.

Aber auch ein Sieg würde dem SV Karlshuld nicht reichen, sollten Geisenfeld und Wolnzach zumindest ein Remis holen. In diesem Fall kämen alle drei Teams auf 51 Punkte. Doch im direkten Vergleich wäre der SVK gescheitert. Daher hofft man bei den Grünhemden logischerweise darauf, dass zumindest einer aus dem Spitzen-Duo Nerven zeigt und stolpert. Auf jeden Fall werden die Telefon-Drähte bei den Verantwortlichen des SV Karlshuld glühen. Tabellenführer FC Geisenfeld ist beim TSV Reichertshofen (7.) zu Gast, während der Zweite, TSV Wolnzach, beim Ex-Team von SVK-Trainer Seitle, FC Tegernbach (8.), ran muss. Die Truppe des sportlichen Leiters Jürgen Herodeck wuchs in den vergangenen Begegnungen regelrecht über sich hinaus. Dem 2:2-Remis gegen Karlshuld folgten fünf Siege hintereinander, mit denen man schließlich den Klassenerhalt perfekt machte. Geht es nach dem früheren Torjäger, wird der FC Tegernbach alles daran setzen, die eigene Siegesserie auszubauen sowie seinem ehemaligen Coach Schützenhilfe zu leisten.

A-Klasse 3 Donau/Isar: Für die Reserve des SV Karlshuld ist es am Sonntag (13 Uhr) gegen die SpVgg Engelbrechtsmünster (7.) die Abschiedsvorstellung in der A-Klasse.

