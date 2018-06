Möslerunterliegenim Krimi

vor 9 Min.

Von Johann Kiefer

Erfreuliche Ergebnisse gibt es von den Teams des TC Klingsmoos zu vermelden. Die Juniorinnen gewannen mit 5:1 gegen Unterschneitbach. Die Damen kamen im Lokalderby gegen Pöttmes II zu einem knappen, aber verdienten 5:4-Erfolg. Die Herren 40 holten gegen Buchdorf ihren ersten Sieg in dieser Saison. Lediglich die Herren verloren in einer ausgeglichenen Begegnung knapp mit 4:5 in Burgheim.

lJuniorinnen, Bezirksklasse 2: TC Klingsmoos – SV Unterschneitbach 5:1: Zum zweiten Mal beendeten die Juniorinnen ihre Begegnung als Sieger. Durch starke Leistungen in den Einzeln wurde bereits der Grundstock für den Sieg gelegt. Johanna Kühn und Annika Schmidt gewannen in zwei Sätzen. Annika Mosch setzte sich im Match-Tiebreak durch. Nur Theresa Kühn musste ihr Match abgeben. Durch die Siege von Charlotte Roloff/J. Kühn und Th. Kühn/Schmidt in den Doppeln wurde der klare Sieg unter Dach und Fach gebracht.

Ergebnisse: Johanna Kühn 6:4, 6:3; Theresa Kühn 2:6, 6:7; Annika Mosch 2:6, 6:3, 10:7, Annika Schmidt 7:6, 6:3; Roloff/J. Kühn 6:0, 6:3; Th. Kühn/Schmidt 6:3, 6:4.

lDamen, Kreisklasse 2: TC Klingsmoos – TSV Pöttmes II 5:4: Nach den Einzeln führten die Klingsmooser bereits mit 4:2. Dafür hatten Katja Vief, Charlotte Roloff, Chantal Roloff mit Siegen in zwei Sätzen, sowie Corinna Bauch, die den Match-Tiebreak gewann, gesorgt. Den entscheidenden Punkt holte das Einser-Doppel Vief/Kraus, das sich in einem packenden Match durchsetzte. Charl. Roloff/Strobl und Bauch/Th. Kühn verloren in zwei Sätzen.

Ergebnisse: Katja Vief 6:2, 6:0; Julia Kraus 1:6, 6:7; Charlotte Roloff 7:6, 6:1; Chantal Roloff 6:2, 6:1; Corinna Bauch 6:0, 5:7, 10:6; Eva Strobl 6:2, 6:1, 5:10; Vief/Kraus 6:7, 6:4, 10:4; Charl. Roloff/Strobl 2:6, 2:6; Bauch/Th. Kühn 1:6, 0:6.

lHerren, Kreisklasse 2: TC Burgheim – TC Klingsmoos 5:4: Bis zum letzten Ballwechsel stand diese Begegnung auf des Messers Schneide. Wie knapp diese Partie verlief, zeigt der Gesamtspielstand von 82:78 für Klingsmoos. Nach den Einzeln stand es 3:3. Auf Klingsmooser Seite punkteten Jürgen Brosi, Rudi Vief und Manuel Hollmann. Ralph Kühn, Stefan Brosi und Luca Kühnlein mussten die Punkte den Kontrahenten überlassen. Nach dem ausgeglichenen Zwischenstand musste nun jede Mannschaft zwei Doppel gewinnen, um den Sieg zu holen. Während J. Brosi/Hollmann klar gewannen, verloren St. Brosi/Kühnlein ebenso klar. Die Entscheidung fiel auf „Drei“, wo Vief/Mosch nach großem Kampf erst im Match-Tiebreak unterlagen.

Ergebnisse: Ralph Kühn 5:7, 6:7; Jürgen Brosi 7:6, 6:3; Stefan Brosi 1:6, 5:7; Rudi Vief 6:1, 6:1; Luca Kühnlein 2:6, 2:6; Manuel Hollmann 6:2, 6:0; St. Brosi/Kühnlein 2:6, 1:6; J. Brosi/Hollmann 6:0, 6:2; Vief/Mosch 7:5, 2:6; 1:10.

lHerren 40, Kreisklasse 1: TC Klingsmoos –Ö TC Buchdorf 6:3: Ihren ersten Sieg in dieser Saison errangen die Herren 40. In den Einzeln punkteten Michael Öxler, der zweimal den Tiebreak gewann, Hans Schlicker, Francesco Mei und Dietmar Winkelmeier. Michael Bulgrin in zwei Sätzen und Bernhard Kühnlein, der sich erst im Match-Tiebreak geschlagen gab, waren auf der Verliererseite. Spannend verliefen die Doppel. Bulgrin/Winkelmeier verloren zweimal im Tiebreak, während Kühnlein/Kuttenreich in zwei Sätzen und Öxler/Mei im Match-Tiebreak den Gesamtsieg sicherten.

Ergebnisse: Michael Bulgrin 4:6, 1:6; Bernhard Kühnlein 6:3, 2:6, 7:10, Michael Öxler 7:6, 7:6; Hans Schlicker 6:0, 6:2; Francesco Mei 6:1, 6:4; Dietmar Winkelmeier 6:3; 6:1; Bulgrin/Winkelmeier 6:7, 6:7; Öxler/Mei 6:4, 3:6, 10:3; Kühnlein/Kuttenreich 6:4, 6:0.

