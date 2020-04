Mona Weidner: Eine „süße“ Donaunixe

Plus Mona Weidner zählt zu den großen Aushängeschildern der Neuburger Synchronschwimmerinnen. Die 18-Jährige verrät, warum sie sich zwischen Schokolade und Kuchen kaum entscheiden kann.

Sie gehört zu den Aushängeschildern der Neuburger Donaunixen: Mona Weidner! Die 18-jährige Gymnasiastin, die auch für die deutsche Jugend-Nationalmannschaft bei internationalen Wettkämpfen schwimmt, feierte 2019 mit ihren deutschen Meistertiteln bei der Altersklassen-Meisterschaft im Solo und Duett ihre bislang größten Erfolge. Wir stellen die TSV-Synchronschwimmerin in unserer Serie „NR-Sportskanone“ auf etwas „andere“ Art und Weise vor.

Sommer oder Winter

Weidner: „Ich bevorzuge auf alle Fälle den Sommer. Es ist länger hell, die Sonne scheint und die Temperaturen sind höher. Zudem kann man zum Eisessen oder Baden an den Weiher gehen. Es gibt also gegenüber dem Winter viele Vorteile.“

Fernsehen oder Kino

Weidner: „Ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht wirklich so der große Kino-Gänger. Daheim ist es einfach gemütlicher. Man hat jede Menge Platz und kann selbst entscheiden, was man im Fernsehen anschauen möchte. Am liebsten gucke ich dabei Serien.“

Schokolade oder Kuchen

Weidner: „Beides (lacht). Meine Freunde wissen schon, dass ich Schokolade regelrecht liebe – vor allem die Vollmilch! Es muss daher auch gar keine besondere sein. Allerdings bin ich auch ein großer Kuchen-Liebhaber. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, würde ich eine Schokoladen-Torte nehmen.“

Pizza oder Pasta

Weidner: „Auch das ist eine sehr schwere Entscheidung, weil ich beides sehr gerne esse. Dennoch würde ich wohl Pizza sagen. Wir haben bei uns im Garten einen eigenen Pizza-Ofen, den wir auch sehr oft nutzen. Unsere Freunde und Verwandte fragen schon immer wieder, wann es denn endlich mal wieder Pizza gibt (lacht). Meine Lieblingszutaten sind dabei Pilze, Artischocken, Oliven, Salami und Schinken.“

Sekt oder Cocktail

Weidner: „Cocktail! Im Gegensatz zu einem Sekt ist ein Cocktail einfach abwechslungsreicher beziehungsweise man hat eine größere Auswahl. Ich selbst trinke gerne einen ’Touchdown“, der unter anderem Maracuja- und Mangosaft beinhaltet.“

Techno oder Popmusik

Weidner: „Grundsätzlich stehe ich schon eher auf Popmusik. Der Vorteil ist, dass man viele Songs bereits kennt und daher oftmals auch gut mitsingen kann. Techno ist zwar durchaus auch cool – aber nur für eine gewisse Zeit.“

Party oder Relaxen

Weidner: „Eine Mischung aus beidem wäre perfekt (lacht). Nach einem harten Training oder Wettkampf ist es manchmal schon gut, wenn man sich einfach ausruhen kann. Ansonsten gehe ich mit meinen Freundinnen und Freunden aber auch sehr gerne feiern. Es ist einfach schön, gemeinsam Zeit zu verbringen.“

Schloßfest oder Volksfest

Weidner: „Ganz klar Schloßfest. Das gehört für mich einfach zum absoluten Pflichtprogramm. Die ganze Atmosphäre oben in der Altstadt ist einfach einzigartig. Auch die Tatsache, dass das Schloßfest nur alle zwei Jahre stattfindet, macht diese Veranstaltung zu einer besonderen, auf die man sich über einen längeren Zeitraum freut.“

Breze oder Wiener im Brezenteig

Weidner: „Die Breze – ganz klassisch! Sie schmeckt einfach und man kann sie auch überall dazu oder auch alleine essen.“

Hallenbad oder Freibad

Weidner: „Wenn ich ’hobbymäßig’ zum Schwimmen gehen möchte, dann bevorzuge ich das Freibad. Was das Training betrifft, ist dagegen das Hallenbad idealer. Dort haben wir wesentlich mehr Musik-Zeiten als im Freibad, in dem sich ja auch die normalen Badegäste befinden.“

Einzel oder Duett

Weidner: „Duett! Für mich spiegelt das mehr das Synchronschwimmen wieder. Ich finde es einfach schön, wenn man eine Partnerin an seiner Seite hat, mit der man abgestimmt ist beziehungsweise sich auch gegenseitig unterstützen kann. Besonders schön ist es, wenn man erfolgreich ist und dann gemeinsam das Erreichte feiern kann.“

Training oder Wettkampf

Weidner: „Natürlich beinhaltet ein Wettkampf diesen ’besonderen’ Moment, an dem man sein Können beweisen möchte. Dafür benötigt es aber natürlich auch intensives Training. Auch wenn das manchmal sehr anstrengend ist, macht es doch immer Spaß. Von dem her haben Training und Wettkampf für mich eigentlich den gleichen Stellenwert.“