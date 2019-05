16:50 Uhr

Moos-Zweikampf um den Titel

Der SV Klingsmoos hat die Tabellenführung übernommen. Trotzdem hat die TSG Untermaxfeld den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Doch nun hat die Rückel-Elf eine schwierige Aufgabe vor der Brust.

Von Niklas Golling

Mit einem Sieg beim SV Klingsmoos hätte die TSG Untermaxfeld vor zwei Wochen einen großen Schritt Richtung Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga machen können. Stattdessen gab es eine ernüchternde 1:3-Niederlage.

„Die drei Gegentreffer sind aus katastrophalen Fehlern entstanden. Noch dazu waren wir nicht so zweikampfstark und bissig, wie ich es von meinen Jungs erwarte. Auch von der langen Überzahl (Klingsmoos’ Christoph Meitinger hatte bereits in der 23. Minute Gelb-Rot gesehen, Anm. d. Red.) konnten wir nicht profitieren. Wir haben uns schwergetan, spielerische Lösungen zu finden“, erinnert sich TSG Trainer Wolfgang Rückel.

TSG Untermaxfeld ist beim SV Echsheim zu Gast

Durch diese Niederlage wurde die Situation im Kampf um den Aufstieg pikant, denn der SV Klingsmoos konnte die darauffolgenden Spiele in Ried (2:0) und Straß (3:1) für sich entscheiden und winkt nun mit einem Zähler Vorsprung, jedoch auch einer Partie mehr, von der Tabellenspitze. Die TSG hatte hingegen am vergangenen Wochenende spielfrei und konnte nochmals Kraft für die verbleibenden drei Begegnungen tanken. Diese werden die Untermaxfelder auch brauchen, denn mit Echsheim-Reicherstein (3.), Holzheim (11.) und Rennertshofen (5.) liest sich das Restprogramm nicht gerade einfach, wie auch Rückel findet: „Um die Spiele zu gewinnen, werden wir wieder zu unserer normalen Form zurückfinden müssen.“ Den SV Echsheim schätzt der TSG-Trainer dabei am stärksten ein: „Sie sind eine sehr geschlossene und homogene Mannschaft, sehr zweikampfstark und haben einige starke Akteure in ihren Reihen. Gegen diesen Kontrahenten müssen wir einen sehr guten Tag erwischen.“ Zur Erinnerung: Im ersten Aufeinandertreffen konnten die Mösler einen klaren 4:1-Sieg einfahren. Allerdings spiegelt das Ergebnis nicht wirklich den Spielverlauf wieder. „Wir haben uns lange Zeit schwergetan, obwohl wir eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt haben“, so Rückel.

Noch vor einigen Wochen hätte man im Titelrennen wohl am ehesten mit einem Zweikampf zwischen der TSG Untermaxfeld und der SpVgg Joshofen-Bergheim gerechnet. Dass nun der SV Klingsmoos um die Meisterschaft mitspielt, ist für den 49-Jährigen keine große Überraschung: „Als Saisonziel hatten wir die ’Top Fünf’ anvisiert. Als Titelkandidaten hatte ich mit Echsheim, Klingsmoos, Joshofen-Bergheim und Rennertshofen eigentlich alle auf dem Schirm, die auch jetzt oben dabei sind.“

Weitere Spiele im Überblick

Bereits am heutigen Samstag (15.30 Uhr) eröffnet der SC Ried gegen den FC Rennertshofen den 28. Spieltag. Am Sonntag spielt die DJK Langenmosen II bereits um 13 Uhr gegen den SV Grasheim. Parallel zur Partie der TSG Untermaxfeld beim SV Echsheim-Reicherstein (Sonntag, 15 Uhr) gastiert der BSV Neuburg beim SV Holzheim. Der SC Rohrenfels ist zu Hause gegen den FC Ehekirchen II im Einsatz, während der BSV Berg im Gau bei der SpVgg Joshofen-Bergheim seine Visitenkarte abgibt.

