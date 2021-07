Ersehnte Rückkehr zur Normalität

Piloten des MC Neuburg starten beim Heidecker ADAC-Jugend-Trial erfolgreich in die Saison

Mit nur wenigen Trainingseinheiten für Mensch und Maschine starteten drei Motorrad-Trial-Sportler des Motorclubs Neuburg verspätet in die Saison. Die Pandemie hat auch in dieser Sportart ihre Zeichen gesetzt und erst in den vergangenen Wochen einen Übungsbetrieb auf dem Trainingsgelände an der Sudetenlandstraße zugelassen. Doch Peter Mohr, Nils Kappl und Leopold Wittmann gingen gut aufgestellt beim zweitägigen „Heidecker ADAC-Jugendtrial 2021“ an den Start.

Der überraschend stark besetzte Wettbewerb zählt zur diesjährigen „Bayerischen Trial- und Jugendmeisterschaft“, zum „Nordbayerischen ADAC Trial- und Jugendpokal“, zum „Jura Trial Pokal“ und „Alpenpokal 2021“.

Unter den korrekt eingehaltenen Hygiene-Vorschriften der zuständigen Behörden ging das Ganze mit schwierigen, aber machbaren Sektionen (Wertungsprüfungen) über die Bühne – und, was ganz wichtig ist, ohne größere Verletzungen! Einigen Neuerungen bezüglich der jeweiligen Anpassung an die Corona-Vorgaben, der Startnummern und einem neuen Online-Nennungs- system, die vom „Online-Forum des ADAC Südbayern“ unter der Regie des unermüdlichen „Mister Motorrad-Trial“, Stefan Behr, umgesetzt werden, bereiteten keine Probleme und verschafften den Akteuren und Funktionären spürbare Erleichterung.

In acht Leistungsklassen vom „Neuling“ bis zum „Experten“, die mit farbigen Pfeilen den vorgeschriebenen Weg durch die Sektionen finden, gingen 120 Trial-Fahrer und -Fahrerinnen aus ganz Bayern an den Start. Bei dieser anspruchsvollen Sportart gilt es, dass die im Stehen balancierenden Akteure den Boden nicht berühren dürfen. Dafür gibt es ein Punktesystem, das dann nach den gefahrenen Wertungsrunden zu einem – mit Spannung erwarteten – Ergebnis führt.

Acht abwechslungsreiche Sektionen mit großen „Hinkelsteinen“, engen Kurven und kniffeligen Abfahrten mussten drei Mal möglichst fehlerfrei bezwungen werden. Eine Schrecksekunde gab es für Nils Kappl am ersten Tag: Nach einem „Hüpfer“ über einen Stein kam er schräg auf und konnte einen Sturz nicht vermeiden. Der MCN-Pilot blieb aber unverletzt und schaffte durch eine konzentrierte Leistung den fünften Platz in seiner mit 28 Startern besetzten „Vierer-Klasse“ (schwarze Spur). Am zweiten Veranstaltungstag kam Kappl in den neu abgesteckten Sektionen ebenfalls sehr gut zurecht und freute sich zusammen mit Familie und Team über seinen erkämpften zweiten Platz.

Sein Freund und Vereinskamerad Leopold Wittmann war am Sonntag leider vom Sturzpech verfolgt und kam in der gleichen Wertungsklasse trotz einer sehenswerten und tollen Aufholjagd nicht über den 17. Rang hinaus.

In der grünen „Fünfer-Spur“ (25 Starter) ging Peter Mohr für den MC Neuburg an den Start. Der Routinier sprang am Samstag mit einer sehenswerten Leistung auf den dritten Platz. Am Sonntag (28 Starter) ließ der erfahrene Kletterkünstler den ambitionierten Youngsters nicht den Hauch einer Chance und gewann souverän seine Wertungsklasse.

Das nächste Motorrad-Trial steht beim MSC Engelsberg auf dem Programm der Gelände-Artisten.