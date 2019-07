20:53 Uhr

Motorradartisten zu Gast in Neuburg

Über Stock und Stein: Akrobatisch versuchen am kommenden Wochenende die Geländeartisten aus ganz Bayern, die gestellten Aufgaben in den spektakulären Sektionen möglichst fehlerfrei zu bezwingen.

Die bayerische Motorrad-Trial-Elite ist zwei Tage zu Gast. Dort findet der ADAC-Arena-Trial des MC Neuburg statt. Auf was sich die Zuschauer freuen dürfen.

Von Klaus Benz

Geschicklichkeit auf zwei Rädern ist am kommenden Wochenende auf dem Jugendübungsplatz an der Sudetenlandstraße gefragt, wenn die bayerische Elite im Motorrad-Trial in Neuburg zu Gast ist. Wertvolle Punkte für die bayerische Meisterschaft, für den Trial-Alpenpokal und zur südbayerischen Meisterschaft 2019 stehen neben den Pokalen bei dieser Veranstaltung des Motorclubs Neuburg an der Donau e.V. im ADAC und BLSV zur Vergabe bereit.

Das Wort „Trial“ ist abgeleitet vom englischen „to try“, was übersetzt „versuchen“ oder „probieren“ bedeutet. Und genau darum geht es: Um den Versuch, schwierige Gelände-Passagen mit dem Motorrad fehlerfrei und ohne dabei die Füße auf den Boden zu setzen, zu bewältigen. Das Gelände ist mit verschiedenen Hindernissen (= Sektionen), die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufzeigen, eingeteilt. Doch der reine Umgang mit dem Sportgerät reicht hierfür nicht aus. Nur die richtig koordinierten Körperbewegungen und das Kennen der physikalischen Grenzen ermöglichen es, die Aufgaben fehlerfrei zu absolvieren.

Beim Neuburger ADAC-Arena-Trial müssen von den Teilnehmern in maximal drei Stunden drei Wertungsrunden mit je sieben Sektionen bewältigt werden. Je nach Können und bisher erreichten Leistungen wird das Starterfeld in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese müssen dann ihre „Spuren“ fahren, die mit farbigen Pfeilen markiert sind.

Rund 40 Ehrenamtliche, unter ihnen auch Freunde aus anderen Vereinen und Familienangehörige, sorgen für einen reibungslosen und fairen Ablauf. Die Trial-Arena hinter dem Wertstoffhof in der Sudetenlandstraße bietet am Samstag und Sonntag ein Highlight nach dem anderen.

Dafür sorgen heuer nach langer Zeit wieder acht Lokalmatadoren, die momentan dabei sind, ihre Trial-Maschinen und sich selber auf Vordermann zu bringen. Und dann kann man sie hautnah beobachten. Das Gelände kann man an vielen Stellen bestens einsehen, alleine die abgesperrten Sektionen dürfen nur von den Wertungsrichtern und den sogenannten „Wasserträgern“ (Helfer der Teilnehmer), betreten werden.

Gleich neben dem Jugendübungsgelände ist an der Sudetenlandstraße ein großer Parkplatz vorhanden, der nicht nur für die Teilnehmer gemäht wurde, sondern auch für die Zuschauer. Der Eintritt ist frei und für die Bewirtung sorgt das routinierte MCN-Küchen-Team. Die jeweiligen Rundenergebnisse kann man dank neuester Auswertetechnik von Fahrtleiter Stefan Behr direkt vor Ort an der Clubhütte ablesen.

Die Siegerehrungen finden jeweils unmittelbar nach dem Wettbewerb statt. Start ist am morgigen Samstag um 11 Uhr. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 9.30 Uhr.

