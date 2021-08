Ein Abenteuer der besonderen Art

Markus Klos und Heinz Schacherl von der Scuderia Neuburg nahmen an der „Rallye Macadam“ von München nach Barcelona teil. Was das Duo auf der 3950 Kilometer langen Strecke und den acht Etappen mit seinem Audi 80 erlebte

Bereits seit mehreren Jahren findet die Rallye Macadam von München nach Barcelona statt. Diese Veranstaltung ist eine „völlig andere Art“ von Rallye. Die Fahrzeuge müssen mindestens 20 Jahre alt sein und durften bis zur letzten Veranstaltung (2019) nicht mehr als 1000 Euro kosten.

Ein Team der Scuderia Neuburg – Markus Klos aus Baar-Ebenhausen und sein Beifahrer Heinz Scharl aus Neuburg – machte sich zunächst auf den Weg nach München zur Akkreditierung. Dort konnten die ersten der insgesamt rund 90 Teilnehmer mit ihren mitunter recht abenteuerlichen Fahrzeugen, mit denen sie die 3950 Kilometer lange Strecke absolvieren wollten, bewundert werden. Die Fahrer kamen aus allen Gegenden der Republik sowie aus Österreich, der Schweiz und Lichtenstein.

Klos/Scharl fuhren einen Audi 80 aus dem Jahr 1985, dessen 70 PS eines der schwächeren Fahrzeuge im Teilnehmerfeld war. Der Kilometerstand bei der Abfahrt betrug sagenhafte 383.500 Kilometer. Die Bereifung mit Winter-/Schotterreifen war aufgrund der zu erwartenden Straßen absolut notwendig, denn die vom Veranstalter ausgesuchten Nebenstraßen in Frankreich und Spanien waren Schotterwege und wurden „Pisten“ genannt. Gefahren wurde in acht Etappen mit jeweils einem Briefing am Morgen, welches mittels Koordinaten zu finden war.

Startpunkt der ersten Etappe war am Ufer des Starnberger Sees und hatte den Namen „München – Lombardei“. Gefahren wurde über das Penser Joch an den Gardasee. Von dort ging es weiter über den Idrosee sowie unbekannte alte Militärstraßen zum Rallye-Camp am Passo di Croce Domini, das nach 530 Kilometern erreicht wurde.

Die zweite Etappe nannte sich „Lombardei – Grenoble“. Diese führte über das Aostatal, Moutiers nach Grenoble. Den Mont Blanc im Blickfeld ging es über den St. Bernhardpass und weiter über einen der höchsten Alpenpässe, den Col du Galibier auf einer Höhe von 2642 Metern in das 670 Kilometer entfernte Grenoble, das herrlich eingebettet im Tal liegt. Die Nacht wurde mit Reparaturen verkürzt, da die Scuderia-Crew Probleme mit der Benzinzufuhr hatte, wenn die Belastung für den Motor sehr groß wurde. Dieses Problem sollte während der ganzen Veranstaltung bleiben. Die Etappe „Grenoble – Herault“ begann mit einer Suche nach einem Testzentrum in Grenoble für die spätere Einreise nach Spanien. Der Weg führte über Avignon zum Rallyecamp, einem Weingut westlich von Montpellier. Im Laufe dieser Etappe bekamen die Fahrer einen kleinen Vorgeschmack der Temperaturen, die künftig zu erwarten waren. Das Thermometer pendelte sich bei 30 Grad ein.

Die folgende Etappe von Herault sollte eigentlich nach Barcelona führen, wurde aber wegen Corona an den Ebro verlegt und führte über Perpignan-Vic nach Fayon Rio Ebro, den größten Fluss Spaniens. Auf der Fahrt dorthin wurde den Neuburgern von einem Rallyecross-Team aus Belgien sowie Mitstreitern aus Traunstein geholfen, sodass die Fahrt über abenteuerliche Nebenstrecken fortgesetzt werden konnte.

Etappe Nummer fünf führte – auf den Spuren von El Cid – nach einem kurzen Bad im Ebrodelta über Morella (eine beeindruckende Römerstadt) nach Albarracin, einer Stadt im Hinterland Spaniens. Weiter ging es dann am nächsten Tag über staubige und steinige Pisten in die Hauptstadt des Marzipans, Toledo.

Die vorletzte Etappe brachte das Teilnehmerfeld nach Übeda-Andalucia durch das Land von Don Quichote & Sancho, Panza, an Windmühlen vorbei und durch endlos erscheinende Landschaften mit unzähligen Olivenbäumen. Die Hitze – mittlerweile hatte es um die 40 Grand – hielt der Audi der Scuderia-Crew trotz seines hohen Alters aus.

In der Schlussetappe durchquerten die Fahrer noch einmal grandiose Landschaften (Sierra Nevada) in Richtung Etappen- beziehungsweise Veranstaltungsende nach Almeria. Auf einer Passhöhe bekamen die Neuburger von einem Mitstreiter aus München noch den Tipp, die Benzinpumpe doch mit dem Wischwasser zu kühlen. Flugs war die Leitung umgelegt und die Probleme damit beseitigt.

Zufrieden und nach 3950 Kilometern erschöpft, wurde schließlich die mehrtägige Heimreise nach Neuburg über zwei Festpunkte – die Brücke von Millau und den Lavendelfeldern von Orange – angetreten. Die Uhr auf dem Tacho zeigte bei der Heimkunft 389.970 Kilometer an, was eine Gesamtstrecke von 6470 Kilometern bedeutete. (nr)