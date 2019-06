vor 17 Min.

„Müssen uns in vielen Bereichen steigern“

TSV Rain kassiert im Test gegen den FC Pipinsried in Karlshuld eine 1:4-Niederlage. Während der VfR Neuburg seine Partie gegen Eichstätt II mit 2:1 gewinnt, scheidet Ehekirchen beim Erdinger Meister-Cup aus

Einen 2:1-Erfolg feierte Landesligist VfR Neuburg im Testspiel gegen den VfB Eichstätt II. Eine interessante Partie bekamen auch die Fußball-Fans in Karlshuld geboten, in der Regionalligist TSV Rain dem Bayernliga-Favoriten FC Pipinsried mit 1:4 unterlag. Beendet ist indes für den FC Ehekirchen das „Abenteuer Erdinger Meister Cup“. Der Landesligist schied bei diesem Kleinfeldturnier bereits im Viertelfinale aus.

Neuburg – Eichstätt II 2:1

„Es war ein guter Abschluss unserer dritten intensiven Trainingswoche. Die Jungs hatten erneut drei Einheiten sowie ein schweres Testspiel am Mittwoch gegen Schwaben Augsburg in den Beinen“, meinte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski, der freilich erkannte, „dass die Spieler momentan körperlich am Tiefpunkt sind. Aber dafür haben sie es prima gemacht.“ Nachdem Matthias Riedelsheimer die Lilaweißen unmittelbar vor der Halbzeitpause mit einem 20-Meter-Schuss in Führung gebracht hatte (44.), gelang den Gästen in der 58. Minute durch Patrick Roth der 1:1-Ausgleich. In der Entstehung hatte der VfB die aufgerückte VfR-Abwehr mit einem einfachen, weiten Zuspiel ausgehebelt. Nur eine Zeigerumdrehung später bot sich das gleiche Bild. Einziger Unterschied: Der erneut frei vor Neuburgs Keeper Dominik Jozinovic auftauchende Roth lupfte das Spielgerät diesmal über die Querlatte. Besser machte es in der Schlussphase Sebastian Habermeyer. Der nach Wiederbeginn eingewechselte Kapitän zirkelte in der 86. Minute einen Freistoß aus 20 Metern zum 2:1-Siegtreffer in den Eichstätter Kasten. (disi)

Rain – Pipinsried 1:4

„Wir sind zwar erst am Anfang unserer Vorbereitung. Trotzdem müssen wir uns in vielen Bereichen steigern“, resümierte Rains Trainer Alexander Käs nach der 1:4-Niederlage in Karlshuld gegen den Bayernliga-Topfavoriten FC Pipinsried. Vor 130 Zuschauern kassierte der Regionalliga-Aufsteiger eine 1:4-Niederlage, die durchaus noch höher hätte ausfallen können. Vor allem bemängelte der 26-jährige Sportstudent die Zweikampf-Führung seiner Mannschaft. Schon nach zwei Minuten ging Pipinsried durch Benjamin Kaufmann in Führung. Der FCP baute diese bis zur Pause durch Tore von Marcel Ebeling (5./30.) und Pablo Pigl (24.) sogar auf 4:0 aus. „Die erste Halbzeit haben wir glatt verschlafen und es hätte schlimmer kommen können“, gestand der TSV-Coach, der im zweiten Durchgang sein System umstellte und somit eine deutlichere Klatsche abwendete. Jonas Greppmeir (65.) konnte schließlich noch auf 1:4 verkürzen. (rolg)

Erdinger Meister-Cup 2019

„Natürlich wären wir schon gerne ins Landesfinale am kommenden Wochenende in Neustadt eingezogen. Aber in der K.O.-Runde waren wir einfach schlecht“, meinte FCE-Torjäger und Abteilungsleiter Simon Schmaus. In der Vorrunde hatte sich der Meister der Bezirksliga Nord indes noch schadlos gehalten. Sowohl im Auftaktmatch gegen den TSV Augsburg-Kriegshaber (4:0) als auch gegen den VfR Jettingen II (2:0) und Türk Gencer Birligi Günzburg (3:1) sprangen ausnahmslos Siege heraus. Das „Aus“ folgte dann jedoch bereits im Viertelfinale, als man sich dem TSV Ottobeuren II mit 0:3 geschlagen geben musste. (disi)

