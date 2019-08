vor 20 Min.

Mutzbauer fordert Steigerung

Warum der Trainer mit dem Saisonstart des FC Rennertshofen nicht zufrieden ist und was er über die fünf Neuzugänge sagt. Am morgigen Sonntag ist die Mannschaft bei Absteiger SV Münster zu Gast

Von Niklas Golling

Nach einer gelungenen Sommervorbereitung mit drei Siegen aus vier Spielen steht Kreisklassist FC Rennertshofen nach zwei Pflichtspielen mit einem Sieg und einer Niederlage da.

Aus Sicht von Trainer Tommy Mutzbauer ist das bislang zu wenig: „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Mit den ersten beiden Saisonspielen bin ich jedoch nicht zufrieden. Dazu kommt, dass wir immer noch einige Urlauber und ein paar Verletzte haben.“

Deutlich positiver zeigt sich der Trainer hingegen, wenn man ihn auf die Neuzugänge der Mannschaft anspricht: „Mit Fabian Rothmann (SV Bertoldsheim) haben wir eine wichtige Verstärkung hinzubekommen. Auch Sven Villbrandt (SV Bertoldsheim) kann uns weiterhelfen, allerdings hinkt er nach einer Verletzung noch etwas hinterher.“ Mit Josef Baierl und Jonas Sauer ist er „sehr zufrieden. Sie sind aus der eigenen Jugend und haben auch schon ihre Spielzeiten in der ersten Mannschaft bekommen. Dass Phillip Stadler (TSV Burgheim) auch sehr viel Qualität mitbringt, ist klar. Ich denke, er würde jeder Mannschaft in unserer Liga weiterhelfen.“ Das klare Ziel Mutzbauers ist es, sich im Vergleich zur Vorsaison weiterzuentwickeln: „Wir wollen uns sowohl tabellarisch (fünfter Platz im Vorjahr), als auch spielerisch verbessern.“

Um zumindest ergebnistechnisch schon mal in die richtige Spur zu kommen, wollen die Rennertshofener auf die 1:2-Niederlage am jüngsten Wochenende gegen den FC Ehekirchen II einen Sieg folgen lassen. Auch diesmal muss Rennertshofen auf einige Spieler verzichten, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) bei Kreisligaabsteiger SV Münster gastieren. Keine leichte Aufgabe, wie Mutzbauer findet: „Sie haben keinen guten Start in die neue Saison erwischt und stehen nach nur einem Punkt aus zwei Spielen schon etwas unter Zugzwang. Ich bin mir sicher, dass es ihr Ziel ist, vorne dabei zu sein.“

Weitere Begegnungen Neben dem Spiel des FC Rennertshofen beim SV Münster stehen sich Tabellenführer SpVgg Joshofen Bergheim und der SV Echsheim-Reicherstein gegenüber. Der FC Ehekirchen II, der überraschend mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, bekommt es mit dem SV Straß zu tun. Noch ohne Punkt steht der SV Grasheim da, der den SV Steingriff empfängt. Der BSV Berg im Gau, der beide bisherigen Partien gewonnen hat, trifft auf den BSV Neuburg, der noch auf die ersten Zähler wartet. Aufsteiger SV Wagenhofen-Ballersdorf trifft unterdessen auf den SC Ried, während der SV Klingsmoos in Holzheim gastiert. Alle Spiele finden am morgigen Sonntag (15 Uhr) statt.

Themen Folgen