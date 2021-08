Florian Pickhard: „Ein Derby ist immer heiß“

Plus Burgheims Trainer Florian Pickhard freut sich auf das Aufeinandertreffen mit dem FC Rennertshofen. Warum er glaubt, dass sein Team gewinnt und wie FCR-Torjäger Philipp Stadler gestoppt werden soll.

Herr Pickhard, wissen Sie spontan, wann sich der TSV Burgheim und FC Rennertshofen das letzte Mal in einem Punktspiel gegenüber gestanden sind?