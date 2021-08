Jonas Zeller: „Wir investieren lieber in den eigenen Nachwuchs“

Plus Mit dem SV Klingsmoos und der SpVgg Joshofen-Bergheim stehen sich im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg auch zwei Teams mit unterschiedlichen Philosophien gegenüber. SpVgg-Trainer Jonas Zeller erklärt, welchen Plan sein Klub verfolgt.

Ein echtes „Gipfeltreffen“ steht am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisklasse Neuburg auf dem Programm, wenn sich die beiden einzigen noch verlustpunktfreien Teams des SV Klingsmoos und der SpVgg Joshofen-Bergheim gegenüberstehen. Wir haben uns im Vorfeld dieses „Krachers“ mit SpVgg-Spielertrainer Jonas Zeller unterhalten.