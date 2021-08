NR-Doppelpass

17:00 Uhr

Ralf Palfy: „Das wird kein normales Spiel“

Plus Gleich am ersten Spieltag kommt es in der Kreisklasse Neuburg zum Gemeindederby zwischen dem SV Wagenhofen und SC Rohrenfels. Wie SCR-Trainer Ralf Palfy die Chancen seines Teams einschätzt.

Von Dirk Sing

Mit dem Gemeindederby zwischen dem SV Wagenhofen und Aufsteiger SC Rohrenfels startet am Samstag (17 Uhr) die Saison 2021/2022 in der Fußball-Kreisklasse Neuburg. Wir haben uns im Vorfeld mit SCR-Coach Ralf Palfy unterhalten.

