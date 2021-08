NR-Doppelpass

Spätes Glück für den FC Rennertshofen in Burgheim

Die späte Entscheidung: Rennertshofens Daniel Litzl (links) lässt sich in der 88. Minute die Chance nicht entgehen und schickt Burgheims Schlussmann Maximilian Schlüter (am Boden) bei seinem Foulelfmeter ins andere Eck.

Plus Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Litzl kurz vor dem Schlusspfiff kommt der FCR im Kreisliga-Derby beim TSV Burgheim zu einem schmeichelhaften 3:2-Erfolg.

Von Dirk Sing

Es wäre für Tommy Mutzbauer einfach gewesen, sich und seine Mannschaft nach dem emotionalen 3:2-Erfolg im Lokalderby beim TSV Burgheim zum großen Sieger zu erklären. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Litzl in der 88. Minute gewann der Kreisliga-Aufsteiger am Ende eine Partie, die in der zweiten Halbzeit vieles von dem bot, was man sich von einem Derby verspricht. Doch Mutzbauer war unmittelbar nach dem Schlusspfiff meilenweit davon entfernt, in Jubelarien auszubrechen. „Wenn man ehrlich ist, dann war unser Sieg definitiv sehr glücklich und eigentlich nicht verdient. Ein Remis wäre definitiv gerecht gewesen“, resümierte Mutzbauer, der mit einem Augenzwinkern ergänzte: „Aber natürlich nehmen wir die drei Punkte sehr gerne mit.“

